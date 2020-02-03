Sakat Neymar PSG'yi karıştırdı! | Sakatlanan Neymar kadrodan çıkarıldı - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
03 Şubat 2020, Pazartesi
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Sakat 'yi karıştırdı!

Sakat Neymar PSG'yi karıştırdı!

Fransız ekibi 'nin Brezilyalı yıldızı , kaburgasında yaşadığı sakatlık nedeniyle yarınki Nantes maçının kadrosundan çıkartılırken, sakat sakat partisi vermesi krize neden oldu. Teknik direktör Tuchel ise oyuncusunu savunup insanları kötü niyetli olmakla suçladı.

Fransa Ligue 1'de liderlik koltuğunda oturan Paris Saint-Germain'de yeni bir krizi yaşanıyor! Kulüpten yapılan açıklamada Brezilyalı yıldızın cumartesi günü Montpellier ile oynanan lig maçında kaburgasından sakatlandığı ve yarınki Nantes mücadelesinin kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.

Ancak Fransız basını, Neymar'ın, dinlenmesi gerekirken 28. yaş günü için pazar gecesi Paris'te düzenlediği partisinin yönetimini kızdırdığını öne sürdü..

"İNSANLAR KÖTÜ NİYETLİ"

Neymar'ın Nantes maçı kadrosuna alınmamasıyla ilgili konuşan teknik direktör ise bu durumun doğum günü partisiyle ilgisi olmadığını vurguladı. Alman teknik adam insanları kötü niyetli olmakla suçladı.

  1. 04.02.2020
  2. Güncelleme: 04.02.2020 00:59
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