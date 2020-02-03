Sakat Neymar PSG'yi karıştırdı!

Fransa Ligue 1'de liderlik koltuğunda oturan Paris Saint-Germain'de yeni bir Neymar krizi yaşanıyor! Kulüpten yapılan açıklamada Brezilyalı yıldızın cumartesi günü Montpellier ile oynanan lig maçında kaburgasından sakatlandığı ve yarınki Nantes mücadelesinin kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.

Ancak Fransız basını, Neymar'ın, dinlenmesi gerekirken 28. yaş günü için pazar gecesi Paris'te düzenlediği doğum günü partisinin PSG yönetimini kızdırdığını öne sürdü..

"İNSANLAR KÖTÜ NİYETLİ"

Neymar'ın Nantes maçı kadrosuna alınmamasıyla ilgili konuşan teknik direktör Thomas Tuchel ise bu durumun doğum günü partisiyle ilgisi olmadığını vurguladı. Alman teknik adam insanları kötü niyetli olmakla suçladı.