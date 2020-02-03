Sakat Neymar PSG'yi karıştırdı!

Fransız ekibi PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar, kaburgasında yaşadığı sakatlık nedeniyle yarınki Nantes maçının kadrosundan çıkartılırken, sakat sakat doğum günü partisi vermesi krize neden oldu. Teknik direktör Tuchel ise oyuncusunu savunup insanları kötü niyetli olmakla suçladı.
Fransa Ligue 1'de liderlik koltuğunda oturan Paris Saint-Germain'de yeni bir Neymar krizi yaşanıyor! Kulüpten yapılan açıklamada Brezilyalı yıldızın cumartesi günü Montpellier ile oynanan lig maçında kaburgasından sakatlandığı ve yarınki Nantes mücadelesinin kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.
Ancak Fransız basını, Neymar'ın, dinlenmesi gerekirken 28. yaş günü için pazar gecesi Paris'te düzenlediği doğum günü partisinin PSG yönetimini kızdırdığını öne sürdü..
"İNSANLAR KÖTÜ NİYETLİ"
Neymar'ın Nantes maçı kadrosuna alınmamasıyla ilgili konuşan teknik direktör Thomas Tuchel ise bu durumun doğum günü partisiyle ilgisi olmadığını vurguladı. Alman teknik adam insanları kötü niyetli olmakla suçladı.
- 04.02.2020
- Güncelleme: 04.02.2020 00:59
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