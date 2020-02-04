Lille Rennes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik oynayacak mı? - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
04 Şubat 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fransa Ligue 1 Haberleri Lille Rennes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Lille Rennes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Lille Rennes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Fransa Lig 1'in 23. haftasında Milli yıldızlarımız ve 'in de formasını terlettiği Lille, evinde zorlu rakibi Rennes'i konuk edecek. Son olarak Strasbourg deplasmanında müthiş bir geri dönüş yakalayarak 1-0'lık mağlubiyetten 2-1'lik üstünlüğü sağlayan Lille, 4 sırada bulunurken, 3 sıradaki Rennes'i evinde ağırlayacak. 34 puanla, 40 puandaki Rennes'in takipçisi olan Lille, alacağı galibiyetle farkı 3'e indirmek ve üst sıralara bir adım daha yaklaşmak istiyor. Futbolseverlerin merakla beklediği Lille - Rennes maçının gününü, saatini ve yayıncısını haberimizin detaylarından bulabilirsiniz.

ve 'in formasını giydiği Fransız temsilcisi Lille, evinde Rennes'i konuk edecek. Son olarak Strabourg deplasmanında müthiş bir geri dönüş yaşayan kırmızı mavililer, evinde Rennes engelini aşarak 1 sıra üstünde bulunan ekibe yaklaşmanın hesaplarını yapıyor.

LILLE - RENNES MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fransa Lig 1'de 34 puanla 4. sırada bulunan Lille ve 40 puanla 3. sırada bulunan Rennes'in karşı karşıya geleceği bu mücadelesi, 4 Şubat Salı günü beIN Sports 4 kanalından naklen ve canlı olarak ekranlara gelecek. Öte yandan mücadelenin başlama saati 21.00 olarak belirlendi.


FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİNDE YUSUF SÜRPRİZİ

Trabzonspor'un Süper Lig'in 20. haftasında oynadığı ve Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada Yusuf Yazıcı sürprizi yaşanmıştı.

Trabzonspor'dan sezon başında Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı, Fenerbahçe karşılaşması öncesinde Trabzonspor yönetimi tarafından kendisine verilen plaketi aldı.

FORMA HEDİYE EDİLDİ

Öte yandan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Milli yıldıza plaketle beraber 97 numaralı forma hediye etti. Ağaoğlu ve Yazıcı, taraftarların çağırması üzerine birlikte tribünleri selamladı ve üçlü çektirdi.

  1. 04.02.2020
  2. Güncelleme: 04.02.2020 13:55
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Lille Rennes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN