Lille Rennes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Fransız temsilcisi Lille, evinde Rennes'i konuk edecek. Son olarak Strabourg deplasmanında müthiş bir geri dönüş yaşayan kırmızı mavililer, evinde Rennes engelini aşarak 1 sıra üstünde bulunan ekibe yaklaşmanın hesaplarını yapıyor.

LILLE - RENNES MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fransa Lig 1'de 34 puanla 4. sırada bulunan Lille ve 40 puanla 3. sırada bulunan Rennes'in karşı karşıya geleceği bu mücadelesi, 4 Şubat Salı günü beIN Sports 4 kanalından naklen ve canlı olarak ekranlara gelecek. Öte yandan mücadelenin başlama saati 21.00 olarak belirlendi.

Lille'den Yusuf Yazıcı paylaşımı: "???? Yusuf Yazıcı'nın sol ayağı ?"



"???? Le pied gauche de @yaziciyusuf97 ?"pic.twitter.com/n6BQOPE9sZ — Fotomaç (@fotomac) October 21, 2019



FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİNDE YUSUF SÜRPRİZİ

Trabzonspor'un Süper Lig'in 20. haftasında oynadığı ve Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada Yusuf Yazıcı sürprizi yaşanmıştı.

Trabzonspor'dan sezon başında Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı, Fenerbahçe karşılaşması öncesinde Trabzonspor yönetimi tarafından kendisine verilen plaketi aldı.

FORMA HEDİYE EDİLDİ

Öte yandan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Milli yıldıza plaketle beraber 97 numaralı forma hediye etti. Ağaoğlu ve Yazıcı, taraftarların çağırması üzerine birlikte tribünleri selamladı ve üçlü çektirdi.