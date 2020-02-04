Lille Rennes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Fransa Lig 1'in 23. haftasında Milli yıldızlarımız Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in de formasını terlettiği Lille, evinde zorlu rakibi Rennes'i konuk edecek. Son olarak Strasbourg deplasmanında müthiş bir geri dönüş yakalayarak 1-0'lık mağlubiyetten 2-1'lik üstünlüğü sağlayan Lille, 4 sırada bulunurken, 3 sıradaki Rennes'i evinde ağırlayacak. 34 puanla, 40 puandaki Rennes'in takipçisi olan Lille, alacağı galibiyetle farkı 3'e indirmek ve üst sıralara bir adım daha yaklaşmak istiyor. Futbolseverlerin merakla beklediği Lille - Rennes maçının gününü, saatini ve yayıncısını haberimizin detaylarından bulabilirsiniz.
Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Fransız temsilcisi Lille, evinde Rennes'i konuk edecek. Son olarak Strabourg deplasmanında müthiş bir geri dönüş yaşayan kırmızı mavililer, evinde Rennes engelini aşarak 1 sıra üstünde bulunan ekibe yaklaşmanın hesaplarını yapıyor.
LILLE - RENNES MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Fransa Lig 1'de 34 puanla 4. sırada bulunan Lille ve 40 puanla 3. sırada bulunan Rennes'in karşı karşıya geleceği bu mücadelesi, 4 Şubat Salı günü beIN Sports 4 kanalından naklen ve canlı olarak ekranlara gelecek. Öte yandan mücadelenin başlama saati 21.00 olarak belirlendi.
Lille'den Yusuf Yazıcı paylaşımı: "???? Yusuf Yazıcı'nın sol ayağı ?"— Fotomaç (@fotomac) October 21, 2019
"???? Le pied gauche de @yaziciyusuf97 ?"pic.twitter.com/n6BQOPE9sZ
FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİNDE YUSUF SÜRPRİZİ
Trabzonspor'un Süper Lig'in 20. haftasında oynadığı ve Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada Yusuf Yazıcı sürprizi yaşanmıştı.
Trabzonspor'dan sezon başında Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı, Fenerbahçe karşılaşması öncesinde Trabzonspor yönetimi tarafından kendisine verilen plaketi aldı.
FORMA HEDİYE EDİLDİ
Öte yandan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Milli yıldıza plaketle beraber 97 numaralı forma hediye etti. Ağaoğlu ve Yazıcı, taraftarların çağırması üzerine birlikte tribünleri selamladı ve üçlü çektirdi.
?????? Yusuf Yazıcı ??? Fransızca derslerine başladım. Artık hocamın direktiflerini anlıyorum. Başlarda takım arkadaşlarıma göre fiziksel olarak daha gerideydim. Git gide daha iyi konuma geldim.
Fotomaç (@fotomac)'in paylaştığı bir gönderi (8 Kas, 2019, 6:07öö PST)
- 04.02.2020
- Güncelleme: 04.02.2020 13:55
- Lille Rennes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
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Ts çok çabuk hayal alemine dalmaya gerek yok, takımın çok eksiği var. eksiklerin çok çalışılarak giderilmesi , maç maç bakılması gerekiyor.
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