Lille tek golle kazandı!
Fransa 1. Ligi'nin 23. haftasında Lille sahasında Rennes'i konuk etti. Ev sahibi ekip Loic Remy'nin 4. dakikada attığı golle rakibini 1-0 yenerek önemli bir 3 puanın sahibi oldu.
Milli yıldızımız Zeki Çelik'in ilk 11'de forma giydiği maçta Lille sahasında Rennes'i 1-0'la geçerek önemli bir galibiyet elde etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü Loic Remy kaydetti. Bu sonuçla Lille puanını 37'ye yükselterek Şampiyonlar Ligi potasındaki direkt rakibi Rennes'le arasındaki puan farkını 3'e indirdi. Rennes ise 40 puanla 3. sırada yer aldı.
Lille'de Yusuf Yazıcı sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı.
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Ts çok çabuk hayal alemine dalmaya gerek yok, takımın çok eksiği var. eksiklerin çok çalışılarak giderilmesi , maç maç bakılması gerekiyor.
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