Lille tek golle kazandı!

Milli yıldızımız Zeki Çelik'in ilk 11'de forma giydiği maçta Lille sahasında Rennes'i 1-0'la geçerek önemli bir galibiyet elde etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü Loic Remy kaydetti. Bu sonuçla Lille puanını 37'ye yükselterek Şampiyonlar Ligi potasındaki direkt rakibi Rennes'le arasındaki puan farkını 3'e indirdi. Rennes ise 40 puanla 3. sırada yer aldı.

Lille'de Yusuf Yazıcı sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı.