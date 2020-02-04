Lille tek golle kazandı! - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
04 Şubat 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fransa Ligue 1 Haberleri Lille tek golle kazandı!

tek golle kazandı!

Lille tek golle kazandı!

1. Ligi'nin 23. haftasında sahasında 'i konuk etti. Ev sahibi ekip 'nin 4. dakikada attığı golle rakibini yenerek önemli bir 3 puanın sahibi oldu.

Milli yıldızımız Zeki Çelik'in ilk 11'de forma giydiği maçta sahasında 'i 'la geçerek önemli bir galibiyet elde etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü kaydetti. Bu sonuçla Lille puanını 37'ye yükselterek Şampiyonlar Ligi potasındaki direkt rakibi Rennes'le arasındaki puan farkını 3'e indirdi. Rennes ise 40 puanla 3. sırada yer aldı.

Lille'de Yusuf Yazıcı sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı.

  1. 04.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Lille tek golle kazandı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN