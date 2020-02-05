Lyon evinde Amiens'e takıldı

Fransa 1. Ligi'nde (Ligue 1) geçtiğimiz hafta Nice'e 2-1 mağlup olan Lyon, 23. hafta mücadelesinde ise Amiens ile 0-0 berabere kalarak kötü gidişata devam etti.

İlk 4 yolunda büyük bir yara alan Lyon puanını 33'e yükselterek maç fazlasıyla 6. sıraya tırmandı.

Galibiyet hasreti 11 maça çıkan 17. sıradaki Amiens ise puanını 20'ye yükseltti.