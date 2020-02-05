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05 Şubat 2020, Çarşamba
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Lyon evinde Amiens'e takıldı

1. Ligi'nin 23. haftasında , sahasında düşme hattındaki ile 0-0 berabere kaldı. Galibiyet hasreti 2 maça çıkan Lyon puanını 33'e yükseltirken, konuk ekip puanını 20'ye çıkardı.

1. Ligi'nde (Ligue 1) geçtiğimiz hafta Nice'e 2-1 mağlup olan , 23. hafta mücadelesinde ise ile 0-0 berabere kalarak kötü gidişata devam etti.

İlk 4 yolunda büyük bir yara alan Lyon puanını 33'e yükselterek maç fazlasıyla 6. sıraya tırmandı.

Galibiyet hasreti 11 maça çıkan 17. sıradaki Amiens ise puanını 20'ye yükseltti.

  1. 05.02.2020
  2. Güncelleme: 05.02.2020 23:04
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