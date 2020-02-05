Fransa 1. Ligi'nin 23. haftasında Lyon, sahasında düşme hattındaki Amiens ile 0-0 berabere kaldı. Galibiyet hasreti 2 maça çıkan Lyon puanını 33'e yükseltirken, konuk ekip puanını 20'ye çıkardı.
Fransa 1. Ligi'nde (Ligue 1) geçtiğimiz hafta Nice'e 2-1 mağlup olan Lyon, 23. hafta mücadelesinde ise Amiens ile 0-0 berabere kalarak kötü gidişata devam etti.
İlk 4 yolunda büyük bir yara alan Lyon puanını 33'e yükselterek maç fazlasıyla 6. sıraya tırmandı.
Galibiyet hasreti 11 maça çıkan 17. sıradaki Amiens ise puanını 20'ye yükseltti.
- 05.02.2020
- Güncelleme: 05.02.2020 23:04
-
O halini görünce şaştı kaldı! 'Sen neymişsin Sergen hocam'
Toplam 1
Yorum
ibrahim sergen harikaydı harika hocada olacak
-
Khabib Nurmagomedov'dan 100 milyon dolarlık rövanş teklifine flaş yanıt!
Toplam 1
Yorum
Osman adamsın sen işte bu !
-
Mbaye Diagne'den Florya ziyareti!
Toplam 1
Yorum
alattin abi efsane geri döndü.hoşgeldin adamım.
Lyon evinde Amiens'e takıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.