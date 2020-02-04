Maç sonucu | Monaco 1 - 0 Angers - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
04 Şubat 2020, Salı
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Maç sonucu | 1 - 0 Angers

Maç sonucu | Monaco 1 - 0 Angers

Fransa 1 23. hafta mücadelesinde sahasında Angers'i konuk eden , rakibini 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Stade Louis II'de oynanan ve beIN CONNECT'ten naklen yayınlanan karşılaşma TSİ 21.00'de başladı.

Mücadelede ev sahibi 'ya galibiyeti getiren golü 18. dakikada Stefan Jovetic kaydetti.

Bu sonucun ardından, 1'de 9. sırada bulunan Monaco 32 puana ulaşırken, 13. sıradaki Angers 30 puanda kaldı.

Ligue 1'in 24. haftasında Monaco 8 Cumartesi günü Amiens deplasmanına çıkacak, Angers ise 7 Şubat Cuma günü sahasında Lille'i ağırlayacak.

  1. 04.02.2020
  2. Güncelleme: 04.02.2020 23:14
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