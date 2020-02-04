Maç sonucu | Monaco 1 - 0 Angers
Fransa Ligue 1 23. hafta mücadelesinde sahasında Angers'i konuk eden Monaco, rakibini 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Stade Louis II'de oynanan ve beIN CONNECT'ten naklen yayınlanan karşılaşma TSİ 21.00'de başladı.
Mücadelede ev sahibi Monaco'ya galibiyeti getiren golü 18. dakikada Stefan Jovetic kaydetti.
Bu sonucun ardından, Ligue 1'de 9. sırada bulunan Monaco 32 puana ulaşırken, 13. sıradaki Angers 30 puanda kaldı.
Ligue 1'in 24. haftasında Monaco 8 Şubat Cumartesi günü Amiens deplasmanına çıkacak, Angers ise 7 Şubat Cuma günü sahasında Lille'i ağırlayacak.
- 04.02.2020
- Güncelleme: 04.02.2020 23:14
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Ts çok çabuk hayal alemine dalmaya gerek yok, takımın çok eksiği var. eksiklerin çok çalışılarak giderilmesi , maç maç bakılması gerekiyor.
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