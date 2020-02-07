MAÇ SONUCU | Angers 0-2 Lille - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
07 Şubat 2020, Cuma
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MAÇ SONUCU | Angers 0-2

MAÇ SONUCU | Angers 0-2 Lille

1. Ligi'nin 24. haftasında Angers'e konuk olan , rakibini 2-0 mağlup etti. Milli futbolcu 'in 90 dakika sahada kaldığı mücadelede Lille'i zafere taşıyan golleri 14'te ile 75'te kaydetti. Lille bu sonuçla puanını 40'a yükseltirken, Angers 30 puanda kaldı.

1. Ligi'nde (Ligue 1) , 24. haftanın kapanış maçında konuk olduğu Angers'i 2-0 mağlup etti.

Konuk ekip 14. dakikada 'in kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

75. dakikada sahneye çıkan , attığı golle Lille'i rahatlattı.

Lille bu sonuçla puanını 40'a yükseltip 4'üncü sıradaki yerini korudu. 13. basamaktaki Angers ise 30 puanda kaldı.

Lille'de milli futbolcu 90 dakika sahada kalırken, sakatlığı bulunan Yusuf Yazıcı ise maçta forma giymedi.

  1. 08.02.2020
  2. Güncelleme: 08.02.2020 01:07
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