MAÇ SONUCU | Angers 0-2 Lille
Fransa 1. Ligi'nin 24. haftasında Angers'e konuk olan Lille, rakibini 2-0 mağlup etti. Milli futbolcu Zeki Çelik'in 90 dakika sahada kaldığı mücadelede Lille'i zafere taşıyan golleri 14'te Victor Osimhen ile 75'te Renato Sanches kaydetti. Lille bu sonuçla puanını 40'a yükseltirken, Angers 30 puanda kaldı.
Fransa 1. Ligi'nde (Ligue 1) Lille, 24. haftanın kapanış maçında konuk olduğu Angers'i 2-0 mağlup etti.
Konuk ekip 14. dakikada Victor Osimhen'in kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
75. dakikada sahneye çıkan Renato Sanches, attığı golle Lille'i rahatlattı.
Lille bu sonuçla puanını 40'a yükseltip 4'üncü sıradaki yerini korudu. 13. basamaktaki Angers ise 30 puanda kaldı.
Lille'de milli futbolcu Zeki Çelik 90 dakika sahada kalırken, sakatlığı bulunan Yusuf Yazıcı ise maçta forma giymedi.
- 08.02.2020
- Güncelleme: 08.02.2020 01:07
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