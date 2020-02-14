Monaco 1-0 Montpellier MAÇ SONUCU - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
14 Şubat 2020, Cuma
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1-0 MAÇ SONUCU

Monaco 1-0 Montpellier MAÇ SONUCU

1'in 25. haftasında , . 'nda konuk ettiği 'i Islam 'nin 52. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.

1'in 25. haftasında ile karşı karşıya geldi.

. 'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarının 52. dakikasında ev sahibi ekip, Islam 'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Monaco 3 puanı 1-0'lık skorla hanesine yazdırdı.

Bu skorun ardından Monaco puanını 38'e yükseltirken, Montpellier 37 puanda kaldı.

  1. 15.02.2020
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