Monaco 1-0 Montpellier MAÇ SONUCU
Fransa Ligue 1'in 25. haftasında Monaco, II. Louis Stadyumu'nda konuk ettiği Montpellier'i Islam Slimani'nin 52. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.
Fransa Ligue 1'in 25. haftasında Monaco ile Montpellier karşı karşıya geldi.
II. Louis Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
İkinci yarının 52. dakikasında ev sahibi ekip, Islam Slimani'nin attığı golle 1-0 öne geçti.
Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Monaco 3 puanı 1-0'lık skorla hanesine yazdırdı.
Bu skorun ardından Monaco puanını 38'e yükseltirken, Montpellier 37 puanda kaldı.
- 15.02.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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