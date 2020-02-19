Neymar: Sahalara geç dönmem PSG'nin suçu! - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
19 Şubat 2020, Çarşamba
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Haberler Fransa Ligue 1 Neymar'dan PSG'ye şok suçlama! "Sürekli ertelediler"

: Sahalara geç dönmem 'nin suçu!

Neymar: Sahalara geç dönmem PSG'nin suçu!

Fransız devi Saint-Germain'in Brezilyalı yıldızı , sakatlıktan geç dönmesi konusunda kulübünü suçladı. 'nin Dortmund'la oynadığı Şampiyonlar Ligi maçının ardından konuşan 28 yaşındaki futbolcu, "Son dört maçta oynamamam benim değil, kulüp doktorlarının kararıydı. Kaburgamda çatlak oluşmuştu ama oynamama engel değildi. Önce 9 Şubat'taki maçında döneceğim söylendi, daha sonra ertelediler. Sonra bir kez daha ertelediler" dedi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fransa Ligue 1 ekibi Saint-Germain'in yıldız oyuncusu , sakatlıktan geç dönmesi konusunda kulübünü suçladı.

Kendisini hazır hissetmesine rağmen kulüp doktorlarının oynamasına izin vermediğini belirten Neymar, doktorları taraftarların önüne attı.

"DOKTORLAR DÖNÜŞÜMÜ SÜREKLİ ERTELEDİ"

Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi'nde 'a 2-1 mağlup olduğu maçın ardından RMC Sport'a konuşan Neymar şu ifadeleri kullandı:

"Böyle olacağını tahmin edemezdim. Son dört maçta oynamamam benim değil, kulüp doktorlarının kararıydı. Ben de bu kararı kabul etmek zorundaydım. Kaburgamda çatlak oluşmuştu ama bu durum oynamama engel değildi. Önce 9 Şubat'taki maçında döneceğim söylendi, daha sonra ertelediler. Sonra bir kez daha ertelediler. Daha önce de birçok sakatlık yaşadım ancak böyle bir şeyi anlamak güç. Bu şekilde olmamalı."

  1. 19.02.2020
  2. Güncelleme: 19.02.2020 20:53
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