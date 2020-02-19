Neymar: Sahalara geç dönmem PSG'nin suçu!

Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain'in yıldız oyuncusu Neymar, sakatlıktan geç dönmesi konusunda kulübünü suçladı.

Kendisini hazır hissetmesine rağmen kulüp doktorlarının oynamasına izin vermediğini belirten Neymar, doktorları taraftarların önüne attı.

"DOKTORLAR DÖNÜŞÜMÜ SÜREKLİ ERTELEDİ"

Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup olduğu maçın ardından RMC Sport'a konuşan Neymar şu ifadeleri kullandı:

"Böyle olacağını tahmin edemezdim. Son dört maçta oynamamam benim değil, kulüp doktorlarının kararıydı. Ben de bu kararı kabul etmek zorundaydım. Kaburgamda çatlak oluşmuştu ama bu durum oynamama engel değildi. Önce 9 Şubat'taki Lyon maçında döneceğim söylendi, daha sonra ertelediler. Sonra bir kez daha ertelediler. Daha önce de birçok sakatlık yaşadım ancak böyle bir şeyi anlamak güç. Bu şekilde olmamalı."