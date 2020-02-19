Neymar: Sahalara geç dönmem PSG'nin suçu!

Fransız devi Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar, sakatlıktan geç dönmesi konusunda kulübünü suçladı. PSG'nin Dortmund'la oynadığı Şampiyonlar Ligi maçının ardından konuşan 28 yaşındaki futbolcu, "Son dört maçta oynamamam benim değil, kulüp doktorlarının kararıydı. Kaburgamda çatlak oluşmuştu ama oynamama engel değildi. Önce 9 Şubat'taki Lyon maçında döneceğim söylendi, daha sonra ertelediler. Sonra bir kez daha ertelediler" dedi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain'in yıldız oyuncusu Neymar, sakatlıktan geç dönmesi konusunda kulübünü suçladı.
Kendisini hazır hissetmesine rağmen kulüp doktorlarının oynamasına izin vermediğini belirten Neymar, doktorları taraftarların önüne attı.
"DOKTORLAR DÖNÜŞÜMÜ SÜREKLİ ERTELEDİ"
Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup olduğu maçın ardından RMC Sport'a konuşan Neymar şu ifadeleri kullandı:
"Böyle olacağını tahmin edemezdim. Son dört maçta oynamamam benim değil, kulüp doktorlarının kararıydı. Ben de bu kararı kabul etmek zorundaydım. Kaburgamda çatlak oluşmuştu ama bu durum oynamama engel değildi. Önce 9 Şubat'taki Lyon maçında döneceğim söylendi, daha sonra ertelediler. Sonra bir kez daha ertelediler. Daha önce de birçok sakatlık yaşadım ancak böyle bir şeyi anlamak güç. Bu şekilde olmamalı."
- 19.02.2020
- Güncelleme: 19.02.2020 20:53
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