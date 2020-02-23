Paris Saint-Germain 4-3 Bordeaux | MAÇ SONUCU | PSG Bordeaux - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
23 Şubat 2020, Pazar
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Saint-Germain 4-3 Bordeaux | MAÇ SONUCU

Paris Saint-Germain 4-3 Bordeaux | MAÇ SONUCU

1'in 26'ıncı hafta maçında Saint-Germain sahasında Bordeaux ile karşı karşıya geldi. Karşılıklı gollerin atıldığı karşılaşma 'nin 4-3'lük üstünlüğü ile tamamlandı. PSG'ye galibiyeti getiren goller; , Marquinhos(2) ve Mbappe'den geldi. Bordeaux'nun gollerini , Pablo ve 'dan geldi.

1'in 26'ıncı hafta karşılaşmasında sahasında Bordeaux ile karşı karşıya geldi.

Zorlu karşılaşmada kazanan taraf 'in ekibi Saint-Germain oldu. PSG'ye galibiyeti getiren golleri , Marquinhos(2) ve Mbappe kaydetti.

Bordeaux'nun 3 golünü ise , Pablo ve attı. Bu sonuçla PSG puanını 65 yaptı. Bordeaux ise 35 puanda kaldı. Paris Saint-Germain gelecek hafta sahasında Dijon ile karşılaşacak.

NEYMAR 90'DA KIZARDI

Paris Saint-Germain'n Brezilyalı yıldızı 90'ıncı dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve oyun dışında kaldı.

  1. 24.02.2020
  2. Güncelleme: 24.02.2020 01:37
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