Paris Saint-Germain 4-3 Bordeaux | MAÇ SONUCU

Fransa Ligue 1'in 26'ıncı hafta karşılaşmasında PSG sahasında Bordeaux ile karşı karşıya geldi.

Zorlu karşılaşmada kazanan taraf Thomas Tuchel'in ekibi Paris Saint-Germain oldu. PSG'ye galibiyeti getiren golleri Marco Verratti, Marquinhos(2) ve Mbappe kaydetti.

Bordeaux'nun 3 golünü ise Eui Jo Hwang, Pablo ve Ruben Pardo attı. Bu sonuçla PSG puanını 65 yaptı. Bordeaux ise 35 puanda kaldı. Paris Saint-Germain gelecek hafta sahasında Dijon ile karşılaşacak.

NEYMAR 90'DA KIZARDI

Paris Saint-Germain'n Brezilyalı yıldızı Neymar 90'ıncı dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve oyun dışında kaldı.