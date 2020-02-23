Paris Saint-Germain 4-3 Bordeaux | MAÇ SONUCU
Fransa Ligue 1'in 26'ıncı hafta maçında Paris Saint-Germain sahasında Bordeaux ile karşı karşıya geldi. Karşılıklı gollerin atıldığı karşılaşma PSG'nin 4-3'lük üstünlüğü ile tamamlandı. PSG'ye galibiyeti getiren goller; Marco Verratti, Marquinhos(2) ve Mbappe'den geldi. Bordeaux'nun gollerini Eui Jo Hwang, Pablo ve Ruben Pardo'dan geldi.
Fransa Ligue 1'in 26'ıncı hafta karşılaşmasında PSG sahasında Bordeaux ile karşı karşıya geldi.
Zorlu karşılaşmada kazanan taraf Thomas Tuchel'in ekibi Paris Saint-Germain oldu. PSG'ye galibiyeti getiren golleri Marco Verratti, Marquinhos(2) ve Mbappe kaydetti.
Bordeaux'nun 3 golünü ise Eui Jo Hwang, Pablo ve Ruben Pardo attı. Bu sonuçla PSG puanını 65 yaptı. Bordeaux ise 35 puanda kaldı. Paris Saint-Germain gelecek hafta sahasında Dijon ile karşılaşacak.
NEYMAR 90'DA KIZARDI
Paris Saint-Germain'n Brezilyalı yıldızı Neymar 90'ıncı dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve oyun dışında kaldı.
- 24.02.2020
- Güncelleme: 24.02.2020 01:37
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Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
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Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
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Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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