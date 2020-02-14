PSG'den Mabppe'ye çılgın rakam! Real'e gitmesin diye...
Paris Saint-Germain'nin genç yıldızı Kylian Mbappe'ye çılgın bir sözleşme önereceği ifade edildi. İspanyol basınıın iddiasına göre Fransız futbolcu bu kontrata imza atarsa Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo ile aynı maaşı kazanacak. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Fransa Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain, genç yıldızı Kylian Mbappe'yi takımda tutmak için her yolu deniyor. Real Madrid'in transfer listesinde olan 21 yaşındaki süperstarı göndermek istemeyen PSG yönetiminin oyuncuya çılgın bir sözleşme önereceği ifade edildi.
AS'ta yer alan habere göre Fransız temsilcisi, oyuncusuna Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin kazandığı gibi yıllık net 50 milyon Euro teklif edecek. Takımın Brezilyalı futbolcusu Neymar, yıllık 35 milyon Euro kazanıyor. Mbappe bu teklife evet derse, Neymar'ın maaşını da geçecek.
Yıldız futbolcu PSG formasıyla çıktığı 115 maçta 84 gol atarken 47 de asist yaptı.
- 14.02.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
PSG'den Mabppe'ye çılgın rakam! Real'e gitmesin diye... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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