PSG'den Mabppe'ye çılgın rakam! Real'e gitmesin diye...

Fransa Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain, genç yıldızı Kylian Mbappe'yi takımda tutmak için her yolu deniyor. Real Madrid'in transfer listesinde olan 21 yaşındaki süperstarı göndermek istemeyen PSG yönetiminin oyuncuya çılgın bir sözleşme önereceği ifade edildi.

AS'ta yer alan habere göre Fransız temsilcisi, oyuncusuna Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin kazandığı gibi yıllık net 50 milyon Euro teklif edecek. Takımın Brezilyalı futbolcusu Neymar, yıllık 35 milyon Euro kazanıyor. Mbappe bu teklife evet derse, Neymar'ın maaşını da geçecek.

Yıldız futbolcu PSG formasıyla çıktığı 115 maçta 84 gol atarken 47 de asist yaptı.



