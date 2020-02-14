PSG'den Mabppe'ye çılgın rakam! Real'e gitmesin diye... - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
14 Şubat 2020, Cuma
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'den Mabppe'ye çılgın rakam! Real'e gitmesin diye...

PSG'den Mabppe'ye çılgın rakam! Real'e gitmesin diye...

Saint-Germain'nin genç yıldızı 'ye çılgın bir sözleşme önereceği ifade edildi. İspanyol basınıın iddiasına göre Fransız futbolcu bu kontrata imza atarsa ve ile aynı maaşı kazanacak. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fransa Ligue 1 takımlarından Saint-Germain, genç yıldızı 'yi takımda tutmak için her yolu deniyor. 'in transfer listesinde olan 21 yaşındaki süperstarı göndermek istemeyen yönetiminin oyuncuya çılgın bir sözleşme önereceği ifade edildi.

AS'ta yer alan habere göre Fransız temsilcisi, oyuncusuna ve 'nin kazandığı gibi yıllık net 50 milyon Euro teklif edecek. Takımın Brezilyalı futbolcusu , yıllık 35 milyon Euro kazanıyor. Mbappe bu teklife evet derse, Neymar'ın maaşını da geçecek.

Yıldız futbolcu PSG formasıyla çıktığı 115 maçta 84 gol atarken 47 de asist yaptı.


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  1. 14.02.2020
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