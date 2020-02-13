Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası! "Galatasaraylıyım" demişti ama...

Transfer sürpriz gelişme... Ara transfer döneminde sadece Simon Falette'ye imza attırabilen sarı lacivertliler, mali sorunlar nedeniyle bir başka oyuncuyu kadrosuna dahil edememişti. Transferin son gününde Süper Lig'den birkaç isimle görüşen İstanbul devi, bu konuda da resmi bir sonuç elde edememişti.

Yaşanan bu gelişmeler bir kenara, sezon sonuna kadar mali yapısını düzeltmek isteyen sarı lacivertlilerde transfer için sürpriz bir gelişme yaşandı.

HAKAN ÇALHANOĞLU...

Şu anda Serie A devi Milan'da forma giyen A Milli Futbol Takımı'mızın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu, takımıyla ayrılık planları yapıyor. Breakingnews.fr adlı internet sitesinde yer alan habere göre Hakan, sezon sonunda yaşanacak gelişmelere göre son kararını verecek. Öte yandan Hakan'nın gündeminde iki kulüp bulunuyor.

LEICESTER VE FENERBAHÇE GÜNDEMDE

Haberin detaylarında aktarılan bilgilere göre Milan'ın 10 numarasının gündeminde 2 kulübün olduğu yazıldı. Bu ekiplerden birinin, Çağlar Soyüncü'nün de formasını terlettiği Leicester City olduğu belirtilirken, diğerinin, ocak ayında da kendisiyle temaslarda bulunan Süper Lig devlerinden Fenerbahçe olduğu iddia edildi.

'GALATASARAYLIYIM' DEMİŞTİ

Öte yandan Hakan Çalhanoğlu, Eylül 2019'da verdiği röportajda, "Hiçbir zaman söylemekten çekinmedim. Küçüklüğümden beri Galatasaraylıyım. Galatasaray taraftarını çok seviyorum. En yakın arkadaşlarım bile ultrAslan'dan. İleride ne olur bilmem tabi ama gönlüm hep Galatasaray'dan yana." demişti.

HAKAN ÇALHANOĞLU KİMDİR?

8 Şubar 1994 yılında Almanya'nın Mannheim şehrinde dünyaya gelen Hakan Çalhanoğlu, kariyerine Polizei-Sportverein Mannheim Altyapı'sında başladı. Daha sonra SV Waldhof Mannheim Altyapı'nda oynayan Hakan, ardından sırasıyla, Karlsruher SC U17, U19 ve A Takımlarında forma giydi.

2012-13 sezonunda Karlsruhe'den Hamburg'a 2,5 milyon euro bedelle transfer olan Hakan, 2014-15 sezonunda 14,5 milyon euro bedelle Bayer Leverkusen'e transfer oldu. Hakan'ın son transferi 2017-18 sezonunda Milan'a, 23 milyon euro bedelle gerçekleşmişti.

6 Eylül 2013 tarihinden bu yana A Milli Futbol Takımı'mızın formasını terleten Hakan Çalhanoğlu, şimdiye dek 47 müsabakada rol aldı ve 10 gole imza attı. Öte yandan Hakan, Bu sezon Milan formasıyla toplamda çıktığı 22 karşılaşmada 5 gol 1 asistle oynadı.