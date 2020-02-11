Günün transfer sürprizi! Mesut Özil ve Fenerbahçe...
Ara transfer döneminde Premier Lig ekibi Arsenal ile yollarını ayırma derecesine gelen Mesut Özil, Unai Emery'den boşalan teknik direktörlük koltuğunun eski takım arkadaşı Mikel Arteta tarafından doldurulmasının ardından kararını değiştirmiş ve Londra ekibinde kalmıştı. Arsenal'in Premier Lig'de inişli çıkışlı bir form grafiği sergilemesi, Mesut için ibrenin yeniden ayrılığa kaymasına sebebiyet verirken, Afriquesport adlı internet sitesinde konu ile ilgili önemli bir haber yer aldı. Buna göre Mesut Özil'in, sezon sonunda yeni durağı Fenerbahçe olabilir! İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
11 Şubat 2020 Salı 15:24
Güncelleme: 11.02.2020 16:20
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Arsenal'de Mesut Özil dönemi sona eriyor... Dış basından yansıyan bilgilere göre Türk asıllı Alman futbolcu, sezon sonunda Londra ekibiyle yollarını ayırmayı planlıyor.
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Arsenal'in eski teknik direktörü Unai Emery ile yıldızı bir türlü barışmayan Mesut Özil, İspanyol teknik adamla uzlaşamaması nedeniyle İngiliz temsilcisiyle yollarını ayırma kararı almıştı.
Premier Lig ekibinden ayrılmayı planlayan yıldız orta saha oyuncusu için ara transfer döneminde çeşitli transfer spekülasyonları çıksa da, ayrılık resmi olarak gerçekleşmemişti.
Arsenal, başarısız sonuçlar aldığı Unai Emery'i göndermiş ve eski oyuncusu Mikel Arteta'yı takımın başına getirme kararı almıştı. Bu karardan Mesut'un oldukça mutlu olduğu belirtilirken, sosyal medya hesabından özel olarak 'hoşgeldin' mesajı paylaşması dikkatlerden kaçmamıştı.
Arsenal'in başına geldiği günden bu yana Mesut Özil'e olan inancını belirten Arteta da, takımının kötü gidişatına engel olamazken oyuncu grubu içerisinde mutluluğu sağlayamadı.