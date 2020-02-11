Günün transfer sürprizi! Mesut Özil ve Fenerbahçe...

Ara transfer döneminde Premier Lig ekibi Arsenal ile yollarını ayırma derecesine gelen Mesut Özil, Unai Emery'den boşalan teknik direktörlük koltuğunun eski takım arkadaşı Mikel Arteta tarafından doldurulmasının ardından kararını değiştirmiş ve Londra ekibinde kalmıştı. Arsenal'in Premier Lig'de inişli çıkışlı bir form grafiği sergilemesi, Mesut için ibrenin yeniden ayrılığa kaymasına sebebiyet verirken, Afriquesport adlı internet sitesinde konu ile ilgili önemli bir haber yer aldı. Buna göre Mesut Özil'in, sezon sonunda yeni durağı Fenerbahçe olabilir! İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

11 Şubat 2020 Salı 15:24 Güncelleme: 11.02.2020 16:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





