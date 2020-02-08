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08 Şubat 2020, Cumartesi
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Yine Altay yine penaltı tekrarı! İşte o pozisyon

Yine Altay yine penaltı tekrarı! İşte o pozisyon

'un tekrar edilen penaltısı gündeme oturdu. 'nin sahasında Alanyaspor'u ağırladığı maçta 'nin penaltı atışını kurtaran , yaptığı çizgi ihlali sebebiyle penaltının tekrarlanmasına sebep oldu. İşte o pozisyon...

'in 21. haftasında sahasında 'u konuk etti. Mücadelenin 25. dakikasında Jailson'un topa elle müdahalesinin ardından Alanyaspor penaltı kazandı. Sarı-lacivertlilerde , topun başına geçen 'nin penaltısını kurtardı. Müsabakanın hakemi Ümit Öztürk, Altay Bayındır'ın çizgi ihlali yaptığını belirtti ve penaltının tekrarlanmasını istedi. Bir kez daha topun başına geçen Papiss Cisse bu sefer hata yapmadı ve takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.



Görüntü BeIN Sports'dan alınmıştır.

GÖZTEPE MAÇINDA DA AYNISI YAŞANMIŞTI!

Fenerbahçe'de Altay Bayındır, karşılaşmasında da 'ün penaltı atışını kurtarmış ve yine aynı çizgi ihlali sebebiyle penaltı atışı tekrarlanmıştı.

  1. 08.02.2020
  2. Güncelleme: 08.02.2020 20:52
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