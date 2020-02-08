Yine Altay yine penaltı tekrarı! İşte o pozisyon

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Mücadelenin 25. dakikasında Jailson'un topa elle müdahalesinin ardından Alanyaspor penaltı kazandı. Sarı-lacivertlilerde Altay Bayındır, topun başına geçen Papiss Cisse'nin penaltısını kurtardı. Müsabakanın hakemi Ümit Öztürk, Altay Bayındır'ın çizgi ihlali yaptığını belirtti ve penaltının tekrarlanmasını istedi. Bir kez daha topun başına geçen Papiss Cisse bu sefer hata yapmadı ve takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.







Görüntü BeIN Sports'dan alınmıştır.

GÖZTEPE MAÇINDA DA AYNISI YAŞANMIŞTI!

Fenerbahçe'de Altay Bayındır, Göztepe karşılaşmasında da Alpaslan Öztürk'ün penaltı atışını kurtarmış ve yine aynı çizgi ihlali sebebiyle penaltı atışı tekrarlanmıştı.