Bulgurlu: Bizim için onur

Kırklarelispor Teknik Sorumlusu Vehbi Haluk Bulgurlu, "Fenerbahçe ile oynamak bizim için onur. Devre biterken yediğimiz gol direncimizi kırdı. Rakibimizi tebrik ediyoruz. Biz kendi ligimize ağırlık vereceğiz" dedi.