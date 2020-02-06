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06 Şubat 2020, Perşembe
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: Bizim için onur

Bulgurlu: Bizim için onur

Kırklarelispor Teknik Sorumlusu Vehbi Haluk , " ile oynamak bizim için onur. Devre biterken yediğimiz gol direncimizi kırdı. Rakibimizi tebrik ediyoruz. Biz kendi ligimize ağırlık vereceğiz" dedi.

Kırklarelispor Teknik Sorumlusu Vehbi Haluk , " ile oynamak bizim için onur. Devre biterken yediğimiz gol direncimizi kırdı. Rakibimizi tebrik ediyoruz. Biz kendi ligimize ağırlık vereceğiz" dedi.

  1. 6.2.2020
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