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06 Şubat 2020, Perşembe
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’de tarihi gün

Kırklareli’de tarihi gün

Tarihinde ilk kez kupada çeyrek finale kalan Kırklarelisporlu taraftarlar maça büyük ilgi gösterdi. 3 bin 750 kapasiteli Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmayı yaklaşık 13 bin taraftar izledi. Stat dışına da dev ekran kuruldu.

Tarihinde ilk kez kupada çeyrek finale kalan Kırklarelisporlu taraftarlar maça büyük ilgi gösterdi. 3 bin 750 kapasiteli Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmayı yaklaşık 13 bin taraftar izledi. Stat dışına da dev ekran kuruldu.

  1. 6.2.2020
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