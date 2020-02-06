Fenerbahçe'den gol yağmuru

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda konuk olduğu GMG Kırklarelispor'u 3-0 yenerek rövanş için avantaj sağladı. Yoğun yağmur ve rüzgar altında oynanan mücadelenin ilk yarısında çekişme vardı. 34'te Deniz Türüç ile penaltı vuruşundan yararlanamayan Fenerbahçe, 43'te Mevlüt Erdinç'in attığı golle 1-0 öne geçti. 2. Lig ekibi Kırklarelispor devreyi yenik kapatsa da mücadelesiyle alkış aldı.



RÖVANŞ 11 ŞUBAT'TA

İkinci yarıda Kanarya oyuna ağırlığını koydu. 52'de Mevlüt şık bir gol daha atıp farkı ikiye çıkardı. 57'de İbrahim topu kendi kalesine gönderdi: 0-3. Maçta Fenerbahçe'nin 2, Kırklarelispor'un 1 golü ofsayt ve elle temas gerekçesiyle iptal edildi. Karşılaşmanın rövanşı 11 Şubat Salı 20.30'da Ülker Stadı'nda oynanacak. Turu geçen takım yarı finalde Trabzon- BB Erzurumspor eşleşmesinin galibi ile eşleşecek.



YANAL'IN ÇIĞ ÜZÜNTÜSÜ

ERSUN Yanal, maçtan sonra Van'daki çığzedelere taziyelerini iletti, "Doğal afet nedeniyle çok üzgünüz. Hepimiz çok etkilendik. Buraya bizi desteklemeye gelenlere teşekkür ederiz. Güzel bir futbol günüydü ancak futbol konuşamıyoruz" dedi.



ALKIŞLAR EV SAHİBİNE

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir'i eleyerek takdir kazanan Kırklarelispor'un gücü Fenerbahçe'ye yetmedi. Trakya ekibi bu kez etkili olamazken, 90'da Deniz'in vuruşunda top yan direkten geri geldi.