Erol Bulut penaltıya izin vermedi Cisse dinlemedi ve kullandı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
08 Şubat 2020, Cumartesi
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penaltıya izin vermedi Cisse dinlemedi ve kullandı

Erol Bulut penaltıya izin vermedi Cisse dinlemedi ve kullandı

'in 21. haftasında sahasında 'la karşı karşıya geldi. Mücadele Cisse ve Kruse'nin golleriyle 1-1 eşitlikle sonuçlandı ve her iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Alanyaspor 58. dakikada penaltı kazandı ve 'un 'Sen atma' uyarısına rağmen penaltı atışını kendi kullandı ve topu üst direğe nişanladı.

- maçına damga vurdu. Mücadeleyi 1 golle tamamlayan golcü futbolcu, Alanyaspor'un 58. dakikada kazandığı penaltıda teknik direktörünü dinlemedi.

Fenerbahçe'nin 'in 21. haftasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldiği kritik maçta ilginç anlar yaşandı.

Alanyaspor'da Papiss Cisse, 58. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geldi. Karşılaşmanın ilk yarısında Altay'a karşı tekrarlanan penaltıda ilk vuruşta ağları bulamayan Cisse'nin penaltıyı kullanmak için harekete geçmesi sonrasında kenarda Alanyaspor Teknik Direktörü harekete geçti.

Bulut kenardan Cisse'ye, "Atma, atma, sen atma" şeklinde çağrıda bulundu ve Bakasetas da Cisse'nin yanına gelerek penaltıyı kendisinin atması gerektiğini belirtti. Ancak Cisse uyarıları dinlemedi ve penaltıyı kendi kullanmakta ısrar etti, yaptığı vuruş üst direkten geri döndü ve Alanyaspor 2-1 öne geçme şansını kullanamadı.

"BAKASETAS'IN ATMASINI İSTEDİM"

Cisse'nin kaçırığı penaltı için konuşan teknik adam, "Tasos Bakasetas'ın penaltıyı atmasını istedim ama Papiss Cisse kendine güvendi ve yine atmak istedi" diye konuştu.

SON 7 PENALTININ 5'İNİ KAÇIRDI

Penaltı atışını üst direğe nişanlayan Senegalli forvet, son 2 sezonda kullandığı 7 penaltının 5'inde ağları bulamadı.

  1. 08.02.2020
  2. Güncelleme: 08.02.2020 23:12
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