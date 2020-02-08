Erol Bulut penaltıya izin vermedi Cisse dinlemedi ve kullandı

Fenerbahçe - Alanyaspor maçına Papiss Cisse damga vurdu. Mücadeleyi 1 golle tamamlayan golcü futbolcu, Alanyaspor'un 58. dakikada kazandığı penaltıda teknik direktörünü dinlemedi.

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 21. haftasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldiği kritik maçta ilginç anlar yaşandı.

Alanyaspor'da Papiss Cisse, 58. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geldi. Karşılaşmanın ilk yarısında Altay'a karşı tekrarlanan penaltıda ilk vuruşta ağları bulamayan Cisse'nin penaltıyı kullanmak için harekete geçmesi sonrasında kenarda Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut harekete geçti.

Bulut kenardan Cisse'ye, "Atma, atma, sen atma" şeklinde çağrıda bulundu ve Bakasetas da Cisse'nin yanına gelerek penaltıyı kendisinin atması gerektiğini belirtti. Ancak Cisse uyarıları dinlemedi ve penaltıyı kendi kullanmakta ısrar etti, yaptığı vuruş üst direkten geri döndü ve Alanyaspor 2-1 öne geçme şansını kullanamadı.



"BAKASETAS'IN ATMASINI İSTEDİM"

Cisse'nin kaçırığı penaltı için konuşan teknik adam, "Tasos Bakasetas'ın penaltıyı atmasını istedim ama Papiss Cisse kendine güvendi ve yine atmak istedi" diye konuştu.

SON 7 PENALTININ 5'İNİ KAÇIRDI

Penaltı atışını üst direğe nişanlayan Senegalli forvet, son 2 sezonda kullandığı 7 penaltının 5'inde ağları bulamadı.