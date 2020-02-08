Fenerbahçe 1-1 Alanyaspor | MAÇ SONUCU

Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'la 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda çok kritik 2 puan kaybetti.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Aytemiz Alanyaspor, 29. dakikada Papiss Cisse'nin penaltıdan attığı golle 1-0 önde tamamladı. Sarı-lacivertliler, ikinci yarıda rakibine 53. dakikada penaltıdan Max Kruse'yle karşılık verdi. Konuk ekip 61. dakikada Cisse'yle penaltı vuruşundan yararlanamadı. Fenerbahçe, girdiği pozisyonları gole çeviremedi ve puan kaybı yaşadı.

Son iki haftada 5 puan kaybeden Fenerbahçe, 38 puanda kaldı. Sarı-lacivertliler, birer maçı eksik Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor'un 3 puan gerisinde yer alıyor.

Aytemiz Alanyaspor ise puanını 39'a çıkararak yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.

ALANYASPOR VAR UYARISIYLA PENALTI KAZANDI

Aytemiz Alanyaspor, karşılaşmanın ilk yarısında VAR'dan gelen uyarı sonucu penaltı kazandı.

Jailson topa eliyle müdahale ettiği pozisyonda hakem Ümit Öztürk, ilk önce korner kararı verdi. VAR odasından gelen uyarı sonucunda pozisyonu izleyen Öztürk, 24. dakikada penaltı noktasını gösterdi.

JAILSON İKİNCİ KEZ PENALTI YAPTI

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Jailson, maçta iki kez penaltıya sebebiyet verdi.

Stoperde forma giyen Jailson, 24. dakikadan sonra 59. dakikada da Djalma Campos'a ceza sahasında yaptığı faulle rakibinin penaltı kazanmasına neden oldu.

CISSE'NİN PENALTI ATIŞLARI

Aytemiz Alanyaspor'un Senegalli futbolcusu Cisse, iki penaltı kaçırdı.

Cisse'nin kaçırdığı ilk penaltı, kaleci Altay'ın kural ihlali nedeniyle tekrarlandı. Cisse, tekrarlanan penaltıyı gole çevirdi.

Senegalli santrafor, 61. dakikada bir kez daha kazanılan penaltıyı kullanmak için topun başına geldi. Cisse bu sefer topu direğe nişanlayarak bir defa daha penaltı vuruşundan yararlanamadı.

ALTAY BAYINDIR'DAN YİNE KURAL İHLALİ

Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, Aytemiz Alanyaspor'un kazandığı penaltı atışını kurtarmasına rağmen kural ihlali yaptığı için penaltı tekrarlatıldı.

Papiss Cisse'nin kullandığı penaltıyı Altay Bayındır, soluna uzanarak kurtardı. Ancak hakem Ümit Öztürk, Altay'ın penaltı kullanırken iki ayağınında çizgide olmadığının uyarısını VAR odasından aldı. Bunun üzerine Öztürk, Altay'a sarı kart göstererek penaltıyı tekrarlattı ve Cisse bu sefer meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Altay Bayındır, bu sezon Göztepe deplasmanında da penaltıyı kurtarmış ancak aynı kural hatasını yaptığı için penaltı tekrar edilmişti.

FENERBAHÇE'DEN SON DAKİKADA PENALTI İTİRAZI

Fenerbahçe, son dakikada penaltı beklentiyiyle hakeme büyük itirazda bulundu.

90. dakikada Aytemiz Alanyasporlu futbolcunun ceza sahasında topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle sarı-lacivertliler penaltı bekledi. Hakem Öztürk, VAR odasıyla uzun süre konuşma gerçekleştirdi. VAR incelemesine gerek görülmemesi üzerine oyun devam etti.

Fenerbahçeli taraftarlar uzun süre hakem aleyhine tezahüratta bulundu.

Fenerbahçeli taraftarlar maçtan sonra basın tribününe yönelik tepki gösterdi. Taraftarlar, görevini yapan basın mensuplarına sözlü sataşmada bulundu.

KRUSE'DEN GOLLERE DEVAM

Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Kruse, Aytemiz Alanyaspor maçını da boş geçmedi.

Kruse, 53. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçti ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Alman futbolcu böylece son 4 lig maçının tamamında ağları havalandırmış oldu.

Tecrübeli futbolcu, ligdeki gol sayısını 6'ya çıkartırken bunların tamamını son 8 maçta kaydetti.



MAÇTAN DAKİKALAR

5'inci dakikada Cisse'nin ara pası ile ceza sahası içinde topla buluşan Bakasetas, kaleci Altay ile karşı karşıya kaldı. Bakasetas'ın vuruşunda Altay topu uzaklaştırdı.



15'inci dakikada Dirar, Rodrigues ile verkaça girip topu Vedat'a aktardı. Vedat'ın yakın mesafeden gelişine vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.



22'nci dakikada Jailson'un ceza sahası içinde topa elle müdahale yapması ile hakem Ümit Öztürk, VAR'a baktıktan sonra penaltı noktasını gösterdi.



24'üncü dakikada topun başına geçen Cisse'nin vuruşunda kaleci Altay gole izin vermedi ancak karşılaşmanın hakemi Ümit Öztürk, Altay penaltı atışı öncesinde erken hamlede bulunduğu için atışı tekrarlattı.



29'uncu dakikada topun başına tekrar geçen Cisse, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.



43'üncü dakikada Tolga Ciğerci'nin sol kanattan kullandığı kornerde ceza sahası içine bulunan Alanyaspor savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.



51'inci dakikada Deniz'in ortası ile ceza sahası içinde bulunan Kruse topu Rodrigues'e indirdi. Siopis'in Rodrigues'e yaptığı faul sonrasında hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.



53'üncü dakikada topun başına geçen Kruse'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.



54'üncü dakikada Ozan Tufan'ın pasıyla ceza sahası içinde buluşan Vedat'ın sağ çaprazdan vuruşunda top kalenin yanından az farkla auta çıktı.



59'uncu dakikada ceza sahası içi sol taraftan içeri giren Campos'a Jailson'un yaptığı faul sonrası hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.



61'inci dakikada topun başına geçen Cisse'nin vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Dönen topu kaleci Altay kontrol etti.



75'inci dakikada Deniz Türüç'ün sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza alanında topa iyi yükselen Vedat'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.



78'inci dakikada Gustavo'nun ara pası ile sol kanattan ceza sahasına giren Rodrigues'in vuruşunda kaleci Marafona topa iki hamlede sahip oldu.



87'nci dakikada Gustavo'nun ceza sahası dışından sert vuruşunda top kalenin üstünden auta çıktı.



88'inci dakikada sağ kanatta topla buluşan Isla, topu içeri çevirdi. Topla buluşan Vedat'ın vuruşunda meşin yuvarlak Onur Bulut'a çarparak geri döndü. El ile oynama olduğu gerekçesi ile yapılan itirazlar sonrası VAR'a başvuran hakem Ümit Öztürk, penaltı olmadığına hükmetti.



Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle son buldu.