Fenerbahçe'de Ersun Yanal esti gürledi! ''Kabak tadı verdi artık'' - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
08 Şubat 2020, Cumartesi
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'de esti gürledi! ''Kabak tadı verdi artık''

Fenerbahçe'de Ersun Yanal esti gürledi! ''Kabak tadı verdi artık''

'in 21. haftasında ile , Kadıköy Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele düzeyi üst düzey maçta iki takım da birbirine üstünlük kuramadı ve zorlu kapışma 1-1 eşitlikle sona erdi. Maç sonunda sarı-lacivertli takımın önemli açıklamalarda bulundu.

- maçı 1-1 eşitlikle sona erdi ve her iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Hakem kararlarının oldukça tartışıldığı maçın ardından Fenerbahçe adeta esti gürledi. İşte Yanal'ın Alanyaspor maçı sonrası açıklamaları...

Ersun Yanal: Futbolun içinde kalmak için çok çaba sarf ediyoruz. Çok mu iyi oynadık, çok mu etkiliydik? Hayır. Ama futbolun dışında şeyler de var. Hakem hata yapabilir. Biz de yapıyoruz. Ama elektronik, övündüğümüz bir teknoloji ortamında bazı uygulamalar gerçekleştiriyoruz.

''BU POZİSYONLARIN SEBEBİNİ NASIL AÇIKLAYACAKLAR?''
Neden bir standart oluşturamıyoruz? Herkes bize soruyor kötü oynamadığımızda biz bunu kime soracağız? Eşit uygulanmıyorsa, bir standart yoksa kime soracağız? Bunun sonu nasıl olacak merak ediyorum. Bu pozisyonların sebebini nasıl açıklayacaklar? Pardon mu diyecekler?

Sonra ne olacak? Bu kadar net bir şeyi elimize yüzümüze bulaştırdık. Biz çıkıp nasıl konuşuyorsak bunun sorumlusu da çıksın konuşsun. Kabak tadı verdi artık. Bu tür üzüntü eklendiğinde bu başka boyuta geçiyor.

  1. 08.02.2020
  2. Güncelleme: 08.02.2020 23:17
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