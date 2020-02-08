Berke Özer'den penaltı tekrarı tepkisi! "Çok yazık" - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
08 Şubat 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Berke Özer'den penaltı tekrarı tepkisi! "Çok yazık"

'den tekrarı tepkisi! "Çok yazık"

Berke Özer'den penaltı tekrarı tepkisi! "Çok yazık"

Süper Lig'in 21. haftasında ile karşısında oynanan karşılaşmanın 25. dakikasında Cisse'nin atışının tekrar edilmesi sonrası Westerlo'da kiralık olarak forma giyen 'den flaş bir tepki geldi.

Süper Lig'in 21. haftasında ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Maçın 25. dakikasında Jailson'un müdahalesi sonrası kazanılan penaltıda Papiss Cisse'nin kullandığı atışı Altay Bayındır kurtarırken hakem Ümit Öztürk, Bayındır'ın ayaklarının çizginin önünde olması nedeniyle penaltının tekrarına karar verdi.

İkinci atışın gol sonrası sonrası, Westerlo'da kiralık olarak forma giyen Fenerbahçeli kaleci 'den flaş bir tepki geldi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Özer, "Yazık... Çok yazık..." ifadelerini kullandı.

  1. 08.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Berke Özer'den penaltı tekrarı tepkisi! "Çok yazık" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN