Berke Özer'den penaltı tekrarı tepkisi! "Çok yazık"
Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor karşısında oynanan karşılaşmanın 25. dakikasında Cisse'nin penaltı atışının tekrar edilmesi sonrası Westerlo'da kiralık olarak forma giyen Berke Özer'den flaş bir tepki geldi.
Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.
Maçın 25. dakikasında Jailson'un müdahalesi sonrası kazanılan penaltıda Papiss Cisse'nin kullandığı atışı Altay Bayındır kurtarırken hakem Ümit Öztürk, Bayındır'ın ayaklarının çizginin önünde olması nedeniyle penaltının tekrarına karar verdi.
İkinci atışın gol sonrası sonrası, Westerlo'da kiralık olarak forma giyen Fenerbahçeli kaleci Berke Özer'den flaş bir tepki geldi.
Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Özer, "Yazık... Çok yazık..." ifadelerini kullandı.
- 08.02.2020
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