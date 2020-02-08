Canlı yayında flaş sözler! "Kaos çıkartmak istiyorlar"
A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Takım Oyunu programında gündeme dair flaş açıklamalarda bulundu. Uzundurukan, "Fenerbahçe ile Trabzonspor'u karşı karşıya getirip kaos çıkarmak istiyorlar." ifadelerini kullandı.
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