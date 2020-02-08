İşte Fenerbahçeli futbolcuların maç sonu açıklamaları...

Ozan Tufan: Nsakala'nın konuşmasında şahit oldum, kendisi iyi arkadaşımdır Alanya'dan. Kasti hareket yok dedi, Jailson'un pozisyonunda da kasti bir hareket yok. Bir penaltı pozisyonu var, 3 cm. öne çıkan Altay var, nereden gördünüz, nereden incelediniz? Biz tüm takım arkadaşlarımızla el var diyoruz, VAR'a gidilmeyen bir pozisyon, maç durduruluyor. Biz şaşkınız, biz üzgünüz.