İşte Fenerbahçeli futbolcuların maç sonu açıklamaları - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Şubat 2020, Cumartesi
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İşte Fenerbahçeli futbolcuların maç sonu açıklamaları

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe ile Alanyaspor, Papiss Cisse ve Max Kruse'nin karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kaldı. Mücadelede hakem kararları tartışma konusu olmuşken, Fenerbahçeli futbolcular Ozan Tufan, Max Kruse ve Luiz Gustavo da maç sonu çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Fenerbahçeli futbolcuların maç sonu açıklamaları...
8 Şubat 2020 Cumartesi 23:44 Güncelleme: 08.02.2020 23:44
İşte Fenerbahçeli futbolcuların maç sonu açıklamaları

Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'la 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda çok kritik 2 puan kaybetti. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Aytemiz Alanyaspor, 29. dakikada Papiss Cisse'nin penaltıdan attığı golle 1-0 önde tamamladı. Sarı-lacivertliler, ikinci yarıda rakibine 53. dakikada penaltıdan Max Kruse'yle karşılık verdi.


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İşte Fenerbahçeli futbolcuların maç sonu açıklamaları

Konuk ekip 61. dakikada Cisse'yle penaltı vuruşundan yararlanamadı. Fenerbahçe, girdiği pozisyonları gole çeviremedi ve puan kaybı yaşadı. Son iki haftada 5 puan kaybeden Fenerbahçe, 38 puanda kaldı. Sarı-lacivertliler, birer maçı eksik Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor'un 3 puan gerisinde yer alıyor. Aytemiz Alanyaspor ise puanını 39'a çıkararak yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.

İşte Fenerbahçeli futbolcuların maç sonu açıklamaları

Zorlu karşılaşmanın ardından Fenerbahçeli futbolcular Ozan Tufan, Max Kruse ve Luiz Gustavo da önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Fenerbahçeli futbolcuların maç sonu açıklamaları...


İşte Fenerbahçeli futbolcuların maç sonu açıklamaları

Ozan Tufan: Nsakala'nın konuşmasında şahit oldum, kendisi iyi arkadaşımdır Alanya'dan. Kasti hareket yok dedi, Jailson'un pozisyonunda da kasti bir hareket yok. Bir penaltı pozisyonu var, 3 cm. öne çıkan Altay var, nereden gördünüz, nereden incelediniz? Biz tüm takım arkadaşlarımızla el var diyoruz, VAR'a gidilmeyen bir pozisyon, maç durduruluyor. Biz şaşkınız, biz üzgünüz.

İşte Fenerbahçeli futbolcuların maç sonu açıklamaları

İçeriden arkadaşlarım yayının kesildiğini söyledi ve biz de tekrar çıkmak istediğimizi söyledik. Bugün yaşananları unutabilir miyiz bilmiyorum, arkadaşlarım hala içeride oturuyor ve nasıl böyle olduğunu konuşuyoruz. Şampiyonluk yarışında zor bir viraja girdik" ifadelerini kullandı.


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