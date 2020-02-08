Rıdvan Dilmen'den flaş penaltı yorumu!
Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, evinde Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmayı yorumlayan futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, sarı lacivertlilerin son dakikalarda penaltı beklediği pozisyonla ilgili gündem yaratacak değerlendirmelerde bulundu. İşte Dilmen'in Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası yaptığı yorumlar...
- 08.02.2020
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O halini görünce şaştı kaldı! 'Sen neymişsin Sergen hocam'
Toplam 1
Yorum
ibrahim sergen harikaydı harika hocada olacak
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Khabib Nurmagomedov'dan 100 milyon dolarlık rövanş teklifine flaş yanıt!
Toplam 1
Yorum
Osman adamsın sen işte bu !
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Mbaye Diagne'den Florya ziyareti!
Toplam 1
Yorum
alattin abi efsane geri döndü.hoşgeldin adamım.
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