Rıdvan Dilmen'den flaş penaltı yorumu! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
08 Şubat 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Rıdvan Dilmen'den flaş penaltı yorumu!

'den flaş penaltı yorumu!

Rıdvan Dilmen'den flaş penaltı yorumu!

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, evinde Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmayı yorumlayan futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, sarı lacivertlilerin son dakikalarda penaltı beklediği pozisyonla ilgili gündem yaratacak değerlendirmelerde bulundu. İşte Dilmen'in Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası yaptığı yorumlar...

  1. 08.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Rıdvan Dilmen'den flaş penaltı yorumu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN