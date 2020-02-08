Rıdvan Dilmen'den flaş penaltı yorumu!

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, evinde Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmayı yorumlayan futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, sarı lacivertlilerin son dakikalarda penaltı beklediği pozisyonla ilgili gündem yaratacak değerlendirmelerde bulundu. İşte Dilmen'in Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası yaptığı yorumlar...