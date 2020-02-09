Sefa Kalya unutulmadı
Fenerbahçeli taraftarlar, vefat eden eski tribün liderleri Sefa Kalya için koreografi yaptı.
Fenerbahçeli taraftarlar, vefat eden eski tribün liderleri Sefa Kalya için koreografi yaptı. Alanya maçı öncesi Okul Açık Tribünü'nde ellerindeki sarı-lacivert kartonları havaya kaldıran taraftarlar Sefa Kalya'nın büyük bir fotoğrafını açtı. Fotoğrafın yanında "Bizim Fenerbahçeliliğimizi Yüreğimizden Söküp Atamazlar" yazılı dev bir pankart açıldı.
- 9.2.2020
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