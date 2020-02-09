Sefa Kalya unutulmadı

Fenerbahçeli taraftarlar, vefat eden eski tribün liderleri Sefa Kalya için koreografi yaptı. Alanya maçı öncesi Okul Açık Tribünü'nde ellerindeki sarı-lacivert kartonları havaya kaldıran taraftarlar Sefa Kalya'nın büyük bir fotoğrafını açtı. Fotoğrafın yanında "Bizim Fenerbahçeliliğimizi Yüreğimizden Söküp Atamazlar" yazılı dev bir pankart açıldı.