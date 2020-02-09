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09 Şubat 2020, Pazar
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unutulmadı

Sefa Kalya unutulmadı

Fenerbahçeli taraftarlar, vefat eden eski tribün liderleri için koreografi yaptı.

Fenerbahçeli taraftarlar, vefat eden eski tribün liderleri için koreografi yaptı. Alanya maçı öncesi Okul Açık Tribünü'nde ellerindeki sarı-lacivert kartonları havaya kaldıran taraftarlar Sefa Kalya'nın büyük bir fotoğrafını açtı. Fotoğrafın yanında "Bizim Fenerbahçeliliğimizi Yüreğimizden Söküp Atamazlar" yazılı dev bir pankart açıldı.

  1. 9.2.2020
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