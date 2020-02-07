Fenerbahçe Beko 77-78 Maccabi FOX MAÇ SONUCU - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
07 Şubat 2020, Cuma
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77-78 Maccabi FOX MAÇ SONUCU

Fenerbahçe Beko 77-78 Maccabi FOX MAÇ SONUCU

EuroLeague'in 24. haftasında ekibi Maccabi Fox ile karşı karşıya geldi. Play-off yolunda kritik öneme sahip mücadele son anlara kadar nefes kesti. Fenerbahçe Beko son 4 saniyesine 1 sayı önde girdiği karşılaşmada son topu savunamadı ve karşılaşmadan 78-77 mağlup ayrıldı.

'nin 24. haftasında , sahasında temsilcisi Maccabi FOX'a bitime 2 saniye kala yediği basketle 78-77 kaybetti.

Fenerbahçe Beko, 13. yenilgisini alırken, Maccabi FOX 16. galibiyetini elde etti.

Karşılaşmaya boyalı alanı çok iyi kullanarak başlayan Fenerbahçe Beko, ilk 4 dakikayı 10-8 önde geçti. Sloukas'ın skorer oyunuyla Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 23-20 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte Fenerbahçe Beko'nun alan savunması karşısında rahat skor üreten Maccabi FOX, 15. dakikada öne geçti: 27-30. Hücumda top kayıpları yapan sarı-lacivertliler karşısında rahat sayı bulan İsrail ekibi, 18. dakikada farkı 6'ya çıkardı: 31-37. Moladan 7-0'la dönen Fenerbahçe Beko, çeyreğin sonunda 38-37'yle tekrar üstünlüğü eline geçirmesine rağmen Maccabi FOX, soyunma odasına 41-40 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe iyi başlayan Fenerbahçe Beko, Williams ve Kalinic'in sayılarıyla 24. dakika içinde 6 sayılık üstünlük yakaladı: 52-46. Moladan 9-0'la dönen Maccabi FOX, 25. dakikada tekrar öne geçti: 52-55. Maccabi FOX, son periyoda 64-63 üstün girdi.

Final periyodu büyük bir çekişmeye sahne oldu. Son çeyreğe savunmasını sertleştirerek başlayan Maccabi FOX, 7-0'lık seriyle 34. dakikada farkı 8'e çıkardı: 63-71. Rakibini hücumda top kayıplarına zorlayan Fenerbahçe Beko, bitime 2 dakika kala farkı 2'ye indirdi: 72-74. Sloukas'la bitime 4 saniye kala serbest atış çizgisine gelen Fenerbahçe Beko, 77-76 öne geçti. Moladan sonra Hunter'la pota altından sayı bulan Maccabi FOX, son 2 saniyeye 78-77 üstün girdi. Sarı-lacivertliler kalan sürede Williams'ın uzaktan şutunda isabet bulamadı ve Maccabi FOX sahadan 78-77 galip ayrıldı.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Fenerbahçe Beko'nun İsrail ekibiyle oynadığı maçta alınan yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekti.

Stat çevresine girişte taraftarlar ve basın mensupları iki farklı arama noktasından geçti. Diğer maçlara göre daha fazla polisin görevli olduğu da gözlendi.

Fenerbahçeli taraftarlar, Maccabi FOX bencinin arkasına Türk bayrağı astı. İsrail ekibinin bencinin arkasına da polisler oturdu.

  1. 07.02.2020
  2. Güncelleme: 08.02.2020 00:37
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