Shane Larkin'in Türk vatandaşlığı başvurusu onaylandı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), sporseverlere müjdeli haberi verdi. Yapılan açıklamada, Anadolu Efes'te forma giyen ABD'li basketbolcu Shane Larkin'in, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçiş başvurusunun onaylandığını duyurdu.

TBF'nin açıklaması şöyle:

Anadolu Efes oyuncusu Shane Larkin'in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını alması konusunda yapmış olduğu başvuru onaylandı.

1992 doğumlu oyuncu 5901 sayılı Türk vatandaşlığı kanununun 12. maddesi A bendi uyarınca Cumhurbaşkanı'nın 06/02/2020 tarihli ve 2020/2088 sayılı kararı ile Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlığının yanı sıra, Türk vatandaşlığını kazandı.

Böylelikle Shane Larkin, A Erkek Milli Takımımızın formasını giyebilme hakkını elde etmiş oldu.

BAŞKAN ERDOĞAN DESTEK VERMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Larkin'in A Milli Basketbol Takımı'mızda oynamasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Larkin vatandaş olduğunda biz gereğini yaparız. Böyle başarılı bir basketçiyi milli takımımızda da görmek isteriz. Bu da milli takımı gayet iyi yere taşır" demişti.

"İSİM KONUSUNU HİÇ KONUŞMADIK"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, şubat ayının sonuna doğru oynanacak milli maçta Shane Larkin'in forma giyeceğini açıklarken, "İsim değiştirme konusunu Shane Larkin ile hiç konuşmadık. Biz vatandaşlık alması ve Milli Takım'da oynaması hakkında konuştuk. İsmiyle ilgili önümüzdeki günlerde konuşuruz. Çok isimler geliyor, bizim de düşündüğümüz isimler oluyor ama yönlendirme yapmak istemiyorum. Artık öyle isim değiştirme gibi zorunluluk da kalktı diye biliyorum. Mutlaka Larkin de dışarıdan gelecek teklifleri değerlendirecektir. Öyle bir isim değişikliği yapacaksa, sabırla bekleyeceğiz" şeklinde konuştu.





SHANE LARKIN KİMDİR?

Miami Üniversitesi'nden 2013 yılında mezun olan Larkin, 2013 NBA Draft organizasyonunda Atlanta Hawks tarafından 1. tur 18. sıradan seçildi. Hakları Dallas Mavericks'e verilen Larkin, NBA'deki ilk sezonuna Dallas'ta adım attı. Sezonu NBDL'in Texas Legends takımında tamamlayan Amerikalı oyuncu, 2014-15 sezonunda New York Knicks, 2015-16 sezonunda ise Brooklyn Nets takımında görev yaptı. 2016-17 sezonunda ise ilk yurt dışı deneyimi için İspanya'nın Baskonia Vitoria Gasteiz takımının yolunu tutan Larkin, 2017-18 sezonunda ise NBA'e geri döndü ve Boston Celtics forması giydi. Başarılı oyuncu bir sezon sonra ise Anadolu Efes'e katıldı.

2013 yılında Atlantic Coast Konferansı'nın en iyi beşine ve en iyi savunmacı beşine adını yazdıran Shane Larkin, aynı zamanda konferansta "Yılın Oyuncusu" seçildi. Larkin, 2017'de İspanya Ligi'nin en iyi ikinci beşinde yer aldı. Larkin, Anadolu Efes'teki ilk sezonunda Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu, Cumhurbaşkanlığı Kupası sevinci ve Euroleague ikinciliği yaşadı. Başarılı oyuncu 2019-20 sezonu başında ise Cumhurbaşkanlığı Kupası sevinci yaşadı.

Turkish Airlines Euroleague'de geçtiğimiz sezon Anadolu Efes forması ile 35 karşılaşmada 21:58 dakika ortalama süre alan Larkin, maç başına 12,5 sayı, 2,2 ribaunt ve 3,1 asist ortalamaları ile mücadele etti.

Larkin, Anadolu Efes'in Euroleague'de Final Four yarı finalinde Fenerbahçe Beko ile oynadığı karşılaşmayı 30 sayı, 7 ribaunt, 7 asist ve 2 top çalma ile tamamlamış ve toplam 43 verimlilik puanı ile Turkish Airlines Euroleague Final Four tarihindeki en yüksek verimlilik puanı rekorunu kırmıştı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ise geçtiğimiz sezon 24 maça çıkan Larkin, maç başına 27:44 dakika süre alarak 15,1 sayı, 2,8 ribaunt ve 4,5 asist ortalamaları ile mücadele etti.