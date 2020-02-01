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01 Şubat 2020, Cumartesi
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A 'nda!

Shane Larkin Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nda!

sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla A 'nda forma giyeceğini açıkladı. Larkin, "Türkiye katılarak bu ülkeyi temsil etme fırsatına sahip olduğum için onur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

açıklaması şöyle;

" katılarak bu ülkeyi temsil etme fırsatına sahip olduğum için onurluyum. Türk Bayrağı'nı göğsümde gururla taşıyacak olmak son derece heyecan verici. Tek bir şey için söz verebilirim; Bu ülke için terimin son damlasına kadar mücadele edeceğim"

BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ VERMİŞTİ!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Larkin'in A 'mızda oynamasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Larkin vatandaşımız oldu mu bilmiyorum. Vatandaş olduğunda biz gereğini yaparız. Böyle başarılı bir basketçiyi milli takımımızda da görmek isteriz. Bu da milli takımı gayet iyi yere taşır." demişti.

SHANE LARKIN KİMDİR?
Miami Üniversitesi'nden 2013 yılında mezun olan Larkin, 2013 NBA Draft organizasyonunda tarafından 1. tur 18. sıradan seçildi. Hakları 'e verilen Larkin, NBA'deki ilk sezonuna Dallas'ta adım attı. Sezonu NBDL'in Texas Legends takımında tamamlayan Amerikalı oyuncu, 2014-15 sezonunda , 2015-16 sezonunda ise takımında görev yaptı. 2016-17 sezonunda ise ilk yurt dışı deneyimi için İspanya'nın Baskonia Vitoria Gasteiz takımının yolunu tutan Larkin, 2017-18 sezonunda ise NBA'e geri döndü ve forması giydi. Başarılı oyuncu bir sezon sonra ise 'e katıldı.

2013 yılında Atlantic Coast Konferansı'nın en iyi beşine ve en iyi savunmacı beşine adını yazdıran Shane Larkin, aynı zamanda konferansta "Yılın Oyuncusu" seçildi. Larkin, 2017'de İspanya Ligi'nin en iyi ikinci beşinde yer aldı. Larkin, Anadolu Efes'teki ilk sezonunda şampiyonluğu, sevinci ve Euroleague ikinciliği yaşadı. Başarılı oyuncu 2019-20 sezonu başında ise Cumhurbaşkanlığı Kupası sevinci yaşadı.

Euroleague'de geçtiğimiz sezon Anadolu Efes forması ile 35 karşılaşmada 21:58 dakika ortalama süre alan Larkin, maç başına 12,5 sayı, 2,2 ribaunt ve 3,1 asist ortalamaları ile mücadele etti.

Larkin, Anadolu Efes'in Euroleague'de yarı finalinde Fenerbahçe Beko ile oynadığı karşılaşmayı 30 sayı, 7 ribaunt, 7 asist ve 2 top çalma ile tamamlamış ve toplam 43 verimlilik puanı ile Turkish Airlines Euroleague Final Four tarihindeki en yüksek verimlilik puanı rekorunu kırmıştı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ise geçtiğimiz sezon 24 maça çıkan Larkin, maç başına 27:44 dakika süre alarak 15,1 sayı, 2,8 ribaunt ve 4,5 asist ortalamaları ile mücadele etti.

  1. 01.02.2020
  2. Güncelleme: 01.02.2020 15:17
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