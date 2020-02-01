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01 Şubat 2020, Cumartesi
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Sompo Sigorta 74-68 Doğa Sigorta

Beşiktaş Sompo Sigorta 74-68 Galatasaray Doğa Sigorta

'nin 18'inci haftasında Sompo Sigorta sahasında Doğa Sigorta'yı 74-68 mağlup etti. Bu sonuçla siyah beyazlılar, 9'uncu galibiyetini alırken, Galatasaray Doğa Sigorta ise 6'ncı kez parkeden mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 19 sayıyla Beşiktaş Sompo Sigorta'dan İsmet Akpınar oldu.

Sompo Sigorta, 18. Hafta maçında Doğa Sigorta'yı 74-68 mağlup etti.

SALON: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

HAKEMLER: Erşan Kartal, Kaan Büyükçil, Orhan Çağrı Hekimoğlu

BEŞİKTAŞ SOMPO SİGORTA: Toddrick Lesean Gotcher 9, İsmet Akpınar 19, Samet Geyik 12, Birkan Batuk 10, Burak Can Yıldızlı 1, Ömer Utku Al 4, Oğuz Savaş 14, Nemanja Djurisic 5

GALATASARAY DOĞA SİGORTA: Tai Jack Webster 11, Aaron Malik Harrison 16, Alexander Antoine Poythress 8, Can Korkmaz 5, Zachary Auguste 14, Hasan Emir Gökalp, Ege Arar 6, Caner Erdeniz, Ayberk Olmaz, Hüseyin Göksenin Köksal 8

1'İNCİ PERİYOT: 19-12İLK YARI: 32-29

3'ÜNCÜ PERİYOT: 51-55

  1. 01.02.2020
  2. Güncelleme: 01.02.2020 19:51
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