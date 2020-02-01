Beşiktaş Sompo Sigorta 74-68 Galatasaray Doğa Sigorta
ING Basketbol Süper Ligi'nin 18'inci haftasında Beşiktaş Sompo Sigorta sahasında Galatasaray Doğa Sigorta'yı 74-68 mağlup etti. Bu sonuçla siyah beyazlılar, 9'uncu galibiyetini alırken, Galatasaray Doğa Sigorta ise 6'ncı kez parkeden mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 19 sayıyla Beşiktaş Sompo Sigorta'dan İsmet Akpınar oldu.
Beşiktaş Sompo Sigorta, ING Basketbol Süper Ligi 18. Hafta maçında Galatasaray Doğa Sigorta'yı 74-68 mağlup etti.
SALON: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi
HAKEMLER: Erşan Kartal, Kaan Büyükçil, Orhan Çağrı Hekimoğlu
BEŞİKTAŞ SOMPO SİGORTA: Toddrick Lesean Gotcher 9, İsmet Akpınar 19, Samet Geyik 12, Birkan Batuk 10, Burak Can Yıldızlı 1, Ömer Utku Al 4, Oğuz Savaş 14, Nemanja Djurisic 5
GALATASARAY DOĞA SİGORTA: Tai Jack Webster 11, Aaron Malik Harrison 16, Alexander Antoine Poythress 8, Can Korkmaz 5, Zachary Auguste 14, Hasan Emir Gökalp, Ege Arar 6, Caner Erdeniz, Ayberk Olmaz, Hüseyin Göksenin Köksal 8
1'İNCİ PERİYOT: 19-12İLK YARI: 32-29
3'ÜNCÜ PERİYOT: 51-55
- 01.02.2020
- Güncelleme: 01.02.2020 19:51
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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