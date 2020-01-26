MVP 4. kez Shane Larkin - Son dakika THY EuroLeague haberleri - Fotomaç
26 Ocak 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler THY EuroLeague Haberleri MVP 4. kez Shane Larkin

4. kez

MVP 4. kez Shane Larkin

'nde unvanının sahibi üst üste 4. kez oldu.

'nde unvanının sahibi üst üste 4. kez oldu. Ulaşılması zor bir rekora imza atan ABD'li oyuncu, Efes'in deplasmanda 'i 80-75 mağlup ettiği maçta 32 sayı, 4 asist, 3 ribaunt ve 2 top çalmalık performasıyla takımının galibiyetinde başrolü oynamıştı.
  1. 26.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

MVP 4. kez Shane Larkin haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN