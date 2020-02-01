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01 Şubat 2020, Cumartesi
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Efes doludizgin

Efes doludizgin

, ’nde çıktığı Kızılyıldız deplasmanında 19. zaferine ulaştı. 41 puana ulaşan temsilcimiz 22. haftayı da zirvede tamamlamayı başardı.

'nde tutulamıyor... 22. hafta mücadelesinde Kızılyıldız'a konuk olan temsilcimiz, rakibini 85-78 yenerek üst üste 7'nci, toplamda 19. zaferine ulaştı. Takipçileri CSKA ve 'in de kazandığı haftayı kayıpsız geçen lacivert-beyazlılar, 22'nci haftayı 41 punala ve zirvede kapattılar. Son iki haftayı deplasmanda geçiren ve dış sahadaki 10. galibiyetini alan Efes, gelecek hafta da CSKA'ya gidecek
  1. 1.2.2020
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