MAÇ SONUCU ALBA Berlin 70-74 Fenerbahçe Beko
Euroleague'in 22. haftasında ilk yarısını 41-33 geride kapattığı karşılaşmada Fenerbahçe Beko, Almanya temsilcisi ALBA Berlin'i 74-70 mağlup etti.
Turkish Airlines Euroleague'in 22'nci haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda ALBA Berlin'e konuk oldu.
İlk periyotta hücumda çok fazla top kaybı yapan sarı-lacivertli ekip, bu periyodu 22-17 geride kapattı. 2'nci periyotta da hücumda istediği ritmi yakalayamayan Fenerbahçe, ilk yarıyı 41-33 geride bitirdi.
3'üncü periyotta hücumda rakibini durdurmayı başaran Fenerbahçe, karar çeyreğine 56-50 geride girdi. Son çeyrekte Leo Westermann'ın etkili oyunuyla hem hücumda hem de savunmada çok iyi bir görüntü çizen Fenerbahçe Beko, mücadeleden 74-70 galip ayrıldı.
Sarı-lacivertli ekipte Kostas Sloukas 16 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Leo Westermann da 11 sayı üretti. Ev sahibi ekipte ise Giedraitis 14, Nnoko 11 sayıyla oynadı.
- 30.01.2020
- Güncelleme: 31.01.2020 00:37
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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