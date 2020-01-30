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31 Ocak 2020, Cuma
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Kızılyıldız - | CANLI

Kızılyıldız - Anadolu Efes | CANLI

Avrupa Ligi'nde 39 puanla liderlik koltuğunun sahibi olan temsilcimiz , 22. hafta mücadelesinde Kızılyıdız'a konuk oluyor. Karşılaşmanın skorunu fotomac.com.tr farkıyla anbean haberimizden takip edebilirsiniz...

, Euroleague 22. hafta maçında deplasmanda 'ın Kızılyıldız ekibi ile karşı karşıya geliyor. Başkent Belgrad'daki Stark Arena'da 21.00'de başlayacak karşılaşma, beIN Sports Haber'den naklen yayınlanıyor.

18 galibiyet ve 3 mağlubiyeti olan Anadolu Efes liderlik koltuğunda oturuyor. Ligde 9 galibiyet ve 12 yenilgisi bulunan Kızılyıldız ise averajla 10. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes 85-70'lik skorla kazanmıştı.

CANLI SKOR

KIZILYILDIZ - ANADOLU EFES

İLK PERİYOT SONUCU: 16-24

İKİNCİ PERİYOT OYNANIYOR: 16-31

THY Euroleague'de zirvede yer alan Anadolu Efes, 22. haftada deplasmanda Sırp ekibi Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek. Ligin ilk yarısında 'daki maçı Efes 85-70'lik skorla kazanmıştı.

THY Euroleague'in 22. haftasında Anadolu Efes, yarın TSİ 21.00'de deplasmanda Sırp ekibi Kızılyılız ile karşılaşacak. Euroleague'de 21. haftanın ardından Efes 18 galibiyet, 3 mağlubiyet ile liderlik koltuğunda oturuyor. Kırmızı-beyazlılar ise 9 galibiyet, 12 mağlubiyet ile 10. sırada yer alıyor.

Avrupa arenasındaki 680. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 679 karşılaşmada 382 galibiyet ve 297 yenilgi aldı. 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Euroleague'de ise 432. karşılaşmasını oynayacak olan lacivert-beyazlılar, bu kupada bugüne kadar oynadığı 431 karşılaşmada 225 galibiyet ve 206 yenilgi elde etti.

8. RANDEVU

Kızılyıldız ile Anadolu Efes, Euroleague'de bugüne kadar 7 kez karşılaştı. Lacivert-beyazlılar söz konusu müsabakalarda 5 kez parkeden galip ayrılan taraf olurken, Sırp temsilcisi ise 2 kez rakibini mağlup etti. Sezonun ilk yarısında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı 85-70'lik skorla kazanmıştı.

6 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ VAR

Son olarak evinde CSKA 'ya mağlup olan Efes, bu maçtan sonra oynadığı 6 karşılaşmayı da kazandı. Lacivert-beyazlılar, Sırp ekibi karşısında serisini sürdürerek zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Geçen hafta deplasmanından galibiyetle dönen Efes, Sırbistan'daki Kızılyıldız müsabakasının ardından gelecek hafta da Rusya'da CSKA Moskova ile karşı karşıya gelecek. Lacivert-beyazlılar daha sonra ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Efes, bu maçın ardından tekrar deplasman serisine çıkacak ve , ve 'e konuk olacak.

İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM

Ligde Anadolu Efes 87.0 sayı, 34.0 ribaund ve 17.7 asist ortalamalarıyla, Kızılyıldız ise 75.0 sayı, 34.4 ribaund ve 15.5 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor. Efes'te Shane Larkin 21.7 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlarken, Sırp temsilcisinde de Lorenzo Brown 14.1 sayı ortalamasıyla oynayarak takımına katkıda bulunuyor.

  1. 30.01.2020
  2. Güncelleme: 31.01.2020 21:21
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