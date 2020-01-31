Fener gaza bastı - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
31 Ocak 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol Haberleri Fener gaza bastı

Fener gaza bastı

Fener gaza bastı

’nde ’i deplasmanda deviren F.Bahçe Beko, son 6 haftada 5’inci galibiyetini elde etti.

Fenerbahçe Beko, 'nde gaza bastı... 22. hafta mücadelesinde 'e konuk olan sarı-lacivertliler, uzun süre geriden geldiği maçı son çeyrekte kazandı: 74-70. Son 6 haftada 5'inci galibiyetini elde eden Kanarya, Sloukas (16) ve Datome (15) skora katkı yapan isimler oldular. İlk çeyreği 22-17, devreyi de 41-33 önde geçen Alba Berlin karşısında final periyoduna 56-50 mağlup giren Kanarya, Leo Westermann'la skor üreterek maçı çeviryemesini bildi. Öte yandan, karşılaşmayı aralarında çok sayıda Türk taraftarın da bulunduğu 12 bin 122 seyirci izledi.

  1. 31.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fener gaza bastı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN