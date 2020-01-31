Fener gaza bastı
THY Avrupa Ligi’nde Alba Berlin’i deplasmanda deviren F.Bahçe Beko, son 6 haftada 5’inci galibiyetini elde etti.
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde gaza bastı... 22. hafta mücadelesinde Alba Berlin'e konuk olan sarı-lacivertliler, uzun süre geriden geldiği maçı son çeyrekte kazandı: 74-70. Son 6 haftada 5'inci galibiyetini elde eden Kanarya, Sloukas (16) ve Datome (15) skora katkı yapan isimler oldular. İlk çeyreği 22-17, devreyi de 41-33 önde geçen Alba Berlin karşısında final periyoduna 56-50 mağlup giren Kanarya, Leo Westermann'la skor üreterek maçı çeviryemesini bildi. Öte yandan, karşılaşmayı aralarında çok sayıda Türk taraftarın da bulunduğu 12 bin 122 seyirci izledi.
- 31.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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