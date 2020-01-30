MAÇ SONUCU Kızılyıldız 78-85 Anadolu Efes - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
31 Ocak 2020, Cuma
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MAÇ SONUCU Kızılyıldız 78-85

MAÇ SONUCU Kızılyıldız 78-85 Anadolu Efes

Euroleague'in 22. haftasında ilk yarısı 51-30 biten karşılaşmada temsilcimiz , ekibi Kızılyıldız'ı 85-78 mağlup etti.

Euroleague'in 22. haftasında ile Kızılyıldız karşı karşıya geldi.

İlk yarısı 51-30 biten karşılaşmada temsilcimiz Anadolu Efes, rakibini 85-78 mağlup etti.

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  1. 30.01.2020
  2. Güncelleme: 31.01.2020 22:48
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