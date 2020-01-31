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31 Ocak 2020, Cuma
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Lider Efes’in rakibi

Lider Efes’in rakibi Kızılyıldız

'nde liderlik koltuğunda oturan , 22. hafta maçında bugün ekibi 'a konuk oluyor.

'nde liderlik koltuğunda oturan , 22. hafta maçında bugün ekibi 'a konuk oluyor. Başkent Belgrad'daki Stark Arena'da 21.00'de başlayacak karşılaşma, beIN Haber'den ekranlara gelecek. yönetiminde sezona damga vuran temsilcimizin, Avrupa Ligi'nde 18 galibiyet, 3 mağlubiyeti bulunurken; Kızılyıldız ise 9 galibiyet ve 12 yenilgi elde etti. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi Anadolu Efes, 85-70'lik skorla kazanmıştı.

  1. 31.1.2020
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