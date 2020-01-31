Lider Efes’in rakibi Kızılyıldız

THY Avrupa Ligi'nde liderlik koltuğunda oturan Anadolu Efes, 22. hafta maçında bugün Sırbistan ekibi Kızılyıldız'a konuk oluyor. Başkent Belgrad'daki Stark Arena'da 21.00'de başlayacak karşılaşma, beIN Haber'den ekranlara gelecek. Ergin Ataman yönetiminde sezona damga vuran temsilcimizin, Avrupa Ligi'nde 18 galibiyet, 3 mağlubiyeti bulunurken; Kızılyıldız ise 9 galibiyet ve 12 yenilgi elde etti. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi Anadolu Efes, 85-70'lik skorla kazanmıştı.