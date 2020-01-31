Lider Efes’in rakibi Kızılyıldız
THY Avrupa Ligi'nde liderlik koltuğunda oturan Anadolu Efes, 22. hafta maçında bugün Sırbistan ekibi Kızılyıldız'a konuk oluyor.
THY Avrupa Ligi'nde liderlik koltuğunda oturan Anadolu Efes, 22. hafta maçında bugün Sırbistan ekibi Kızılyıldız'a konuk oluyor. Başkent Belgrad'daki Stark Arena'da 21.00'de başlayacak karşılaşma, beIN Haber'den ekranlara gelecek. Ergin Ataman yönetiminde sezona damga vuran temsilcimizin, Avrupa Ligi'nde 18 galibiyet, 3 mağlubiyeti bulunurken; Kızılyıldız ise 9 galibiyet ve 12 yenilgi elde etti. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi Anadolu Efes, 85-70'lik skorla kazanmıştı.
- 31.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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