Basketbolda haftanın programı belli oldu
ING Basketbol Süper Ligi'ne 19. hafta maçlarıyla devam edilecek. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 18. hafta müsabakaları oynanacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu 2 ligde haftanın maç programı şöyle:
ING BASKETBOL SÜPER LİGİ
Yarın:
13.00 Gaziantep Basketbol-Darüşşafaka Tekfen (Şahinbey)
15.15 Teksüt Bandırma-Beşiktaş Sompo Sigorta (Teksüt Kara Ali Acar)
17.30 Türk Telekom-TOFAŞ (Ankara)
20.00 Frutti Extra Bursaspor-OGM Ormanspor (TOFAŞ)
9 Şubat Pazar:
13.00 Sigortam.net İTÜ Basket-Pınar Karşıyaka (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
15.15 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Anadolu Efes (Gazanfer Bilge)
17.30 Bahçeşehir Koleji-Fenerbahçe Beko (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)
20.00 Galatasaray Doğa Sigorta-Meksa Yatırım Afyon Belediyespor (Sinan Erdem)
TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİGİ
Bugün:
16.30 Anadolu Basket-Petkimspor (TOBB ETÜ)
18.00 Bornova Belediyespor-1881 Düzce Belediyespor (Altındağ Atatürk Spor Kompleksi)
Yarın:
16.00 Mamak Belediyespor-Samsunspor (Mamak Belediyesi)
17.00 BUDO Gemlik Basketbol-Final Gençlik (Gemlik)
17.00 Akhisar Belediyespor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Akhisar Belediye)
17.00 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Konyaspor (Fethiye Beşkaza)
17.00 Semt77 Yalovaspor-Merkezefendi Belediyespor (90. Yıl)
9 Şubat Pazar:
14.00 Bandırma Kırmızı-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Teksüt Kara Ali Acar)
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