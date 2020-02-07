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07 Şubat 2020, Cuma
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Basketbolda haftanın programı belli oldu

Basketbolda haftanın programı belli oldu

ING Süper Ligi'ne 19. hafta maçlarıyla devam edilecek. Basketbol 1. Ligi'nde ise 18. hafta müsabakaları oynanacak.

ING Süper Ligi'nde 19'uncu, Basketbol 1. Ligi'nde ise 18. hafta müsabakaları yapılacak. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 2020 Tokyo Olimpiyatları eleme müsabakaları nedeniyle bu hafta karşılaşma oynanmayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu 2 ligde haftanın maç programı şöyle:

ING BASKETBOL SÜPER LİGİ

Yarın:

13.00 Gaziantep Basketbol-Darüşşafaka Tekfen (Şahinbey)

15.15 Teksüt Bandırma-Beşiktaş Sompo Sigorta ()

17.30 Türk Telekom-TOFAŞ (Ankara)

20.00 Frutti Extra Bursaspor-OGM Ormanspor (TOFAŞ)

9 Şubat Pazar:

13.00 Sigortam.net İTÜ Basket-Pınar Karşıyaka (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

15.15 Büyükçekmece Basketbol-Anadolu Efes ()

17.30 Bahçeşehir Koleji-Fenerbahçe Beko (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

20.00 Galatasaray Doğa Sigorta-Meksa Yatırım Afyon Belediyespor (Sinan Erdem)

TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİGİ

Bugün:

16.30 Anadolu Basket-Petkimspor (TOBB ETÜ)

18.00 Bornova Belediyespor-1881 Belediyespor (Altındağ Atatürk Spor Kompleksi)

Yarın:

16.00 Mamak Belediyespor-Samsunspor (Mamak Belediyesi)

17.00 BUDO Gemlik Basketbol-Final Gençlik (Gemlik)

17.00 Akhisar Belediyespor-Balıkesir ()

17.00 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Konyaspor (Fethiye Beşkaza)

17.00 Semt77 Yalovaspor-Merkezefendi Belediyespor (90. Yıl)

9 Şubat Pazar:

14.00 Bandırma Kırmızı-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Teksüt Kara Ali Acar)

  1. 07.02.2020
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