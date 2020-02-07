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07 Şubat 2020, Cuma
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gözünü yeniden lige çevirdi

TOFAŞ gözünü yeniden lige çevirdi

, 19'uncu haftasında yarın deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. ’ndaki karşılaşma saat 17.30’da başlayacak.

19'uncu hafta mücadelesinde , 'a konuk oluyor. Hafta içinde oynadığı Avrupa maçında deplasmanında 'ya mağlup olsa da 7Days Eurocup'ta çeyrek finale yükselmenin sevincini yaşayan mavi-yeşilliler, başkent deplasmanında ligdeki galibiyet serisini 5 maça çıkarmayı hedeflerken, geride kalan 18 haftada aldığı 13 galibiyet, 5 mağlubiyetle 4'üncü sırada bulunan temsilcisinde bu maç öncesi eksik oyuncu bulunmuyor. Ligde 8 galibiyet, 10 mağlubiyet ile 9'uncu sırada yer alan Burak Gören idaresindeki Türk Telekom ise geçen hafta Fenerbahçe Beko'ya 91-67 mağlup olmuştu.

İki ekip sezon öncesi 'da düzenlenen hazırlık turnuvasında (Gloria – Smart Casual Event Cup 2019) karşı karşıya gelmiş, TOFAŞ mücadelede Türk Telekom'u 74-79'luk skorla mağlup etmişti. Bursa ekibi, sezonun ilk yarısında rakibiyle evinde oynadığı karşılaşmayı da 81-72 kazanmıştı.

Türk Telekom ile TOFAŞ arasındaki 19'uncu hafta mücadelesi yarın 'nda oynanacak. Saat 17.30'da başlayacak müsabakayı Erşan , Kaan Büyükçil, Semih Vural hakem üçlüsü yönetecek.

  1. 07.02.2020
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