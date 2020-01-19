ING All-Star 2020'de Robinho şov!
ING All-Star 2020 yarışmasında Süper Lig'den tanıdığımız Medipol Başakşehirli Robinho Türk Telekom forması giyen Nicholas Johnson'a yaptığı şık asistle organizasyona damga vurdu. İşte o anlar...
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- İşte NBA'in en çok kazanan 10 oyuncusu
- Olaylı derbide seri eşitlendi
- NBA'de yıldızlar geçidi
- Slovenya-Fransa (EuroBasket 2013 Çeyrek Finali)
- NBA All-Star 2019 başladı! İşte geceden kareler
- Galatasaray - Fenerbahçe derbisinden kareler
- Darüşşafaka Doğuş - Maccabi maçında yıldızlar geçidi
- Lebron James'ten çok konuşulacak Kobe Bryant sözleri!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.