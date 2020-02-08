Larkin artık resmen Türk
Anadolu Efesli Shane Larkin'in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı alma başvurusu onaylandı. 1992 doğumlu oyuncu, ABD vatandaşlığının yanı sıra, Türk vatandaşlığını kazandı.
Anadolu Efesli Shane Larkin'in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı alma başvurusu onaylandı. 1992 doğumlu oyuncu, ABD vatandaşlığının yanı sıra, Türk vatandaşlığını kazandı. Böylelikle Shane Larkin, Türkiye A Milli Erkek Takımı'nın formasını giyme hakkı elde etti.
- 8.2.2020
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Yorum
Osman adamsın sen işte bu !
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alattin abi efsane geri döndü.hoşgeldin adamım.
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