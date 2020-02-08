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08 Şubat 2020, Cumartesi
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Larkin artık resmen Türk

Larkin artık resmen Türk

in Cumhuriyeti vatandaşlığı alma başvurusu onaylandı. 1992 doğumlu oyuncu, vatandaşlığının yanı sıra, Türk vatandaşlığını kazandı.

Anadolu Efesli Shane Larkin'in Cumhuriyeti vatandaşlığı alma başvurusu onaylandı. 1992 doğumlu oyuncu, vatandaşlığının yanı sıra, Türk vatandaşlığını kazandı. Böylelikle Shane Larkin, Türkiye A Milli Erkek Takımı'nın formasını giyme hakkı elde etti.

  1. 8.2.2020
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