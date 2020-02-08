ING Basketbol Süper Ligi ekibi G.Antep Basketbol, ABD'li forvet Perrin Buford'ı kadrosuna kattı. Yapılan açıklamaya göre, 1,98 boyundaki Perrin Buford ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldı.
ING Basketbol Süper Ligi ekibi G.Antep Basketbol, ABD'li forvet Perrin Buford'ı kadrosuna kattı. Yapılan açıklamaya göre, 1,98 boyundaki Perrin Buford ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldı. Son olarak İspanya temsilcisi Badalona'da oynayan 26 yaşındaki basketbolcu, Türkiye'de daha önce Yeşilgiresun'da oynamıştı.
- 8.2.2020
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Osman adamsın sen işte bu !
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alattin abi efsane geri döndü.hoşgeldin adamım.
Perrin Buford Gaziantep’te haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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