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08 Şubat 2020, Cumartesi
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Perrin Buford Gaziantep’te

ING Süper Ligi ekibi G.Antep Basketbol, ABD'li forvet 'ı kadrosuna kattı. Yapılan açıklamaya göre, 1,98 boyundaki Perrin Buford ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldı.

ING Süper Ligi ekibi G.Antep Basketbol, ABD'li forvet 'ı kadrosuna kattı. Yapılan açıklamaya göre, 1,98 boyundaki Perrin Buford ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldı. Son olarak temsilcisi Badalona'da oynayan 26 yaşındaki basketbolcu, 'de daha önce Yeşilgiresun'da oynamıştı.

  1. 8.2.2020
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