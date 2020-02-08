Perrin Buford Gaziantep’te

ING Basketbol Süper Ligi ekibi G.Antep Basketbol, ABD'li forvet Perrin Buford'ı kadrosuna kattı. Yapılan açıklamaya göre, 1,98 boyundaki Perrin Buford ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldı. Son olarak İspanya temsilcisi Badalona'da oynayan 26 yaşındaki basketbolcu, Türkiye'de daha önce Yeşilgiresun'da oynamıştı.