2 ay önce çapraz bağları kopan Memphis Depay çalışmalara başladı - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
13 Şubat 2020, Perşembe
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2 ay önce çapraz bağları kopan çalışmalara başladı

2 ay önce çapraz bağları kopan Memphis Depay çalışmalara başladı

Fransız ekibi 'un Hollandalı futbolcusu 'ın 2 ay önce çapraz bağları kopmuştu. Yıldız futbolcu büyük bir mucizeye imza atarak çalışmalara başladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'un Hollandalı futbolcusu , futbol camiasını şaşırtan bir geri dönüş yaptı. 12 Aralık'ta oynanan Rennes maçında çapraz bağları kopan yıldız futbolcu, çalışmalara başladığını gösteren bir video paylaştı.

Aynı maçta çapraz bağları kopan Lyon'lu Jeff Reine-Adelaide ise henüz dönüş sağlayamadı.

Fransız ekibinin bu sezonki en formda isimlerinden olan Depay'ın bu sakatlığı çok büyük üzüntüye neden olmuştu. 26 yaşındaki tecrübeli futbolcunun EURO 2020'yi kaçırması bekleniyordu ancak Depay'ın hızlı dönüşü Hollandalıları da sevindirdi.

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  1. 13.02.2020
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