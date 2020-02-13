2 ay önce çapraz bağları kopan Memphis Depay çalışmalara başladı
Fransız ekibi Olympique Lyon'un Hollandalı futbolcusu Memphis Depay'ın 2 ay önce çapraz bağları kopmuştu. Yıldız futbolcu büyük bir mucizeye imza atarak çalışmalara başladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Olympique Lyon'un Hollandalı futbolcusu Memphis Depay, futbol camiasını şaşırtan bir geri dönüş yaptı. 12 Aralık'ta oynanan Rennes maçında çapraz bağları kopan yıldız futbolcu, çalışmalara başladığını gösteren bir video paylaştı.
Aynı maçta çapraz bağları kopan Lyon'lu Jeff Reine-Adelaide ise henüz dönüş sağlayamadı.
Fransız ekibinin bu sezonki en formda isimlerinden olan Depay'ın bu sakatlığı çok büyük üzüntüye neden olmuştu. 26 yaşındaki tecrübeli futbolcunun EURO 2020'yi kaçırması bekleniyordu ancak Depay'ın hızlı dönüşü Hollandalıları da sevindirdi.
Let them talk while we work.#Godsspeed pic.twitter.com/IRBvgvlEUl— Memphis Depay (@Memphis) February 12, 2020
- 13.02.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
2 ay önce çapraz bağları kopan Memphis Depay çalışmalara başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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