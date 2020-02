2 ay önce çapraz bağları kopan Memphis Depay çalışmalara başladı

Olympique Lyon'un Hollandalı futbolcusu Memphis Depay, futbol camiasını şaşırtan bir geri dönüş yaptı. 12 Aralık'ta oynanan Rennes maçında çapraz bağları kopan yıldız futbolcu, çalışmalara başladığını gösteren bir video paylaştı.

Aynı maçta çapraz bağları kopan Lyon'lu Jeff Reine-Adelaide ise henüz dönüş sağlayamadı.

Fransız ekibinin bu sezonki en formda isimlerinden olan Depay'ın bu sakatlığı çok büyük üzüntüye neden olmuştu. 26 yaşındaki tecrübeli futbolcunun EURO 2020'yi kaçırması bekleniyordu ancak Depay'ın hızlı dönüşü Hollandalıları da sevindirdi.

Let them talk while we work.#Godsspeed pic.twitter.com/IRBvgvlEUl