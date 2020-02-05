Montpellier 1-1 Metz | MAÇ SONUCU

Montpellier ve Metz, Fransa Ligi'nin 23. haftasında birbirine üstünlük kuramadı. Stade de la Mosson'da oynanan mücade 1-1 eşitlikle sona erdi ve iki ekipte 1 puana razı oldu. Monpellier'in golü 13. dakikada Teji Savanier'den gelirken, Metz'in golünü 79. dakikada Farid Boulaya kaydetti.

METZ PENALTIDAN YARARLANAMADI!



Deplasman ekibi Metz, Montpellier karşısında penaltı atışından yararlanamadı. 21. dakikada topun başına geçen Habib Diallo penaltı atışını kaçırdı ve Metz önemli bir fırsat tepmiş oldu.

1-1 eşitlikle sona eren mücadele sonrası Montpellier puanını 37'ye yükseltirken 5. sırada kaldı ve Şampiyonlar Ligi potasına yaklaşma fırsatını tepti. Metz ise zorlu deplasmandan aldığı beraberlikle puanını 27 yaptı ve 16. sırada yer aldı.