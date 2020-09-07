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07 Eylül 2020, Pazartesi
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Haberler TFF 2. Lig 2. Lig ekibine şok! 8 corona virüsü vakası

’da 8 corona virüsü vakası!

Elazığspor’da 8 corona virüsü vakası!

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsünün etkileri futbol dünyasında da yakından hissediliyor. Son olarak 2. Lig ekiplerinden ’da gerçekleştirilen corona virüsü testleri sonucunda 8 pozitif vakaya rastlandı.

2. Lig ekiplerinden , Bolu'da gerçekleştirdiği kampta yapılan testi sonucuna göre 6 futbolcu, 1 teknik heyet ve 1 kulüp personelinin testi pozitif sonuçlandı. Elazığspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Bolu Gerede İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından 2-3 Eylül tarihlerinde kampta bulunan futbolcu, teknik heyet, sağlık ekibi ve kulüp personelimize Covid-19 testi yapılmıştır. Yapılan PCR testi sonucunda 6 futbolcumuz, 1 teknik heyetimiz ve 1 de personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır. Klinik şikayeti olmayan 8 kişinin tedavi ve izolasyon sürecine başlanmış, gerekli önlemler alınmıştır. Konu ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.

  1. 07.09.2020
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