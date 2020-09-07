Son dakika: Manchester City'de Mahrez ve Laporte corona virüsüne yakalandı! - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
07 Eylül 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İngiltere Premier Lig M. City'de şok! İki yıldızın corona testi pozitif

Son dakika: 'de Mahrez ve Laporte corona virüsüne yakalandı!

Son dakika: Manchester City'de Mahrez ve Laporte corona virüsüne yakalandı!

Son dakika haberi... devi 'de corona şoku yaşanıyor. İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, yıldız futbolcular ve 'nin corona virüsü testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

devi 'de corona şoku yaşanıyor. İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, yıldız futbolcular ve 'nin corona virüsü testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Her iki oyuncunun da şu anda Premier Lig ve Hükümeti'nin karantina protokolüne uygun olarak kendilerini izole ettikleri ifade edildi. Futbolcularda ayrıca virüs semptomlarına rastlanmadığı da vurgulandı.

  1. 07.09.2020
  2. Güncelleme: 07.09.2020 12:30
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Manchester City'de Mahrez ve Laporte corona virüsüne yakalandı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA