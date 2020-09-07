Son dakika: Manchester City'de Mahrez ve Laporte corona virüsüne yakalandı!

Premier Lig devi Manchester City'de corona şoku yaşanıyor. İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, yıldız futbolcular Riyad Mahrez ve Aymeric Laporte'nin corona virüsü testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Her iki oyuncunun da şu anda Premier Lig ve İngiltere Hükümeti'nin karantina protokolüne uygun olarak kendilerini izole ettikleri ifade edildi. Futbolcularda ayrıca virüs semptomlarına rastlanmadığı da vurgulandı.