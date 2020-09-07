Son dakika: Manchester City'de Mahrez ve Laporte corona virüsüne yakalandı!
Son dakika haberi... Premier Lig devi Manchester City'de corona şoku yaşanıyor. İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, yıldız futbolcular Riyad Mahrez ve Aymeric Laporte'nin corona virüsü testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.
Premier Lig devi Manchester City'de corona şoku yaşanıyor. İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, yıldız futbolcular Riyad Mahrez ve Aymeric Laporte'nin corona virüsü testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.
Her iki oyuncunun da şu anda Premier Lig ve İngiltere Hükümeti'nin karantina protokolüne uygun olarak kendilerini izole ettikleri ifade edildi. Futbolcularda ayrıca virüs semptomlarına rastlanmadığı da vurgulandı.
- 07.09.2020
- Güncelleme: 07.09.2020 12:30
- Son dakika: Manchester City'de Mahrez ve Laporte corona virüsüne yakalandı!
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
Yorum
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Manchester City'de Mahrez ve Laporte corona virüsüne yakalandı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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