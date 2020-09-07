Yasin Öztekin'in babası corona virüsünden hayatını kaybetti
Süper Lig'de birçok takımda forma giymiş olan Yasin Öztekin'in acı günü... Tecrübeli futbolcunun babası Ali Öztekin, corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.
Uzun zamandır salgınla mücadele ettiği öğrenilen Ali Öztekin, kronik rahatsızlıklarının da etkisi ile yaşamını yitirdi. Öztekin, Çiçekdağı ilçesine bağlı Hacıhasanlı köyünde salgın tedbirleri kapsamında kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı.
- 07.09.2020
- Güncelleme: 07.09.2020 10:59
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Yasin Öztekin'in babası corona virüsünden hayatını kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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