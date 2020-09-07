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07 Eylül 2020, Pazartesi
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'in babası corona virüsünden hayatını kaybetti

Yasin Öztekin'in babası corona virüsünden hayatını kaybetti

'de birçok takımda forma giymiş olan 'in acı günü... Tecrübeli futbolcunun babası , corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

Uzun zamandır salgınla mücadele ettiği öğrenilen , kronik rahatsızlıklarının da etkisi ile yaşamını yitirdi. Öztekin, Çiçekdağı ilçesine bağlı Hacıhasanlı köyünde salgın tedbirleri kapsamında kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı.

  1. 07.09.2020
  2. Güncelleme: 07.09.2020 10:59
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