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03 Eylül 2020, Perşembe
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’de üç virüs şoku

PSG’de üç virüs şoku

 Ligi finalisti 'de koronavirüs şoku yaşanıyor.

Ligi finalisti 'de koronavirüs şoku yaşanıyor. Fransız ekibinde , ve Parades'in test sonuçları pozitif çıktı. Yıldız futbolcular karantinaya alındı. PSG ligde ilk hafta maçına 10 Eylül'de Lens'e karşı çıkacak.
  1. 3.9.2020
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