Monaco'nun yeni teknik direktörü Niko Kovac oldu! - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
19 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler Fransa Ligue 1 Onyekuru'nun yeni hocası resmen açıklandı!

'nun yeni teknik direktörü oldu!

Monaco'nun yeni teknik direktörü Niko Kovac oldu!

Teknik direktör Moreno ile yollarını ayıran Fransız ekibi , 'i eski hocası ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Henry Onyekuru'nun da formasını giydiği Fransa Ligue 1 takımlarından 'nun yeni teknik direktörü resmen belli oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, bir dönem 'i de çalıştıran Hırvat teknik adam ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Monaco, geçtiğimiz saatlerde teknik direktör Robert Moreno ile yolların ayrıldığını duyurmuştu.


  1. 19.07.2020
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