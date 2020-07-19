Monaco'nun yeni teknik direktörü Niko Kovac oldu!

Henry Onyekuru'nun da formasını giydiği Fransa Ligue 1 takımlarından Monaco'nun yeni teknik direktörü resmen belli oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, bir dönem Bayern Münih'i de çalıştıran Hırvat teknik adam Niko Kovac ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Monaco, geçtiğimiz saatlerde teknik direktör Robert Moreno ile yolların ayrıldığını duyurmuştu.



