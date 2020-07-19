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19 Temmuz 2020, Pazar
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Monaco'da gönderiliyor! ...

Monaco'da Robert Moreno gönderiliyor! Henry Onyekuru...

Dünyanın önde gelen liglerinden olan 'nin (Ligue 1) köklü kulüplerinden Monaco'da ile yolların ayrılacağı duyuruldu. Moreno, geçtiğimiz haftalarda 'da kiralık olan Onyekuru'yu takıma nedeniyle Galatasaray cephesinden büyük tepki görmüştü.

(Ligue 1) ekiplerinden Monaco, ile yollarını ayıracağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 42 yaşındaki İspanyol teknik adamın sözleşmesinin sonlandırılması için gerekli prosedürlerin başlatıldığı belirtildi.

Geçen aralık ayında Leonardo Jardim'in yerine göreve getirilen Robert Moreno, takımın başında çıktığı 13 maçta 5 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik yaşamıştı.

Monaco, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle sonlandırılan 2019-2020 sezonunu 40 puanla 9. sırada tamamlamıştı.

Öte yandan Moreno geçtiğimiz haftalarda forması giyen 'yu takıma sebebiyle sarı-kırmızılı taraftarlarca çokça eleştirilmişti.

  1. 19.07.2020
  2. Güncelleme: 19.07.2020 17:19
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