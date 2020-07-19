Monaco'da Robert Moreno gönderiliyor! Henry Onyekuru...
Dünyanın önde gelen liglerinden olan Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) köklü kulüplerinden Monaco'da teknik direktör Robert Moreno ile yolların ayrılacağı duyuruldu. Moreno, geçtiğimiz haftalarda Galatasaray'da kiralık olan Onyekuru'yu takıma geri çağırması nedeniyle Galatasaray cephesinden büyük tepki görmüştü.
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Monaco, teknik direktör Robert Moreno ile yollarını ayıracağını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, 42 yaşındaki İspanyol teknik adamın sözleşmesinin sonlandırılması için gerekli prosedürlerin başlatıldığı belirtildi.
Geçen aralık ayında Leonardo Jardim'in yerine göreve getirilen Robert Moreno, takımın başında çıktığı 13 maçta 5 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik yaşamıştı.
Monaco, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle sonlandırılan 2019-2020 sezonunu 40 puanla 9. sırada tamamlamıştı.
Öte yandan Moreno geçtiğimiz haftalarda Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru'yu takıma geri çağırması sebebiyle sarı-kırmızılı taraftarlarca çokça eleştirilmişti.
- 19.07.2020
- Güncelleme: 19.07.2020 17:19
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Monaco'da Robert Moreno gönderiliyor! Henry Onyekuru... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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