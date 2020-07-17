Monaco'dan şaşırtan Henry Onyekuru kararı!
Devre arası transfer döneminde 6 aylığına Galatasaray'a kiraladığı Henry Onyekuru'yu sezon bitmeden geri çağıran Monaco, ilk hazırlık maçının 25 kişilik kadrosunda Nijeryalı futbolcuya yer vermedi.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco, ocak ayında Galatasaray'a kiraladığı Henry Onyekuru'yu Süper Lig'in bitmesine 5 hafta kala apar topar geri çağırmıştı.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Onyekuru, ''Daha fazla süre almak için Galatasaray'a gitmek istediğimi söyledim. Kulübün, Galatasaray'ın sözleşme uzatma teklifini reddedeceğini önceden biliyordum. Monaco'da kendimi kanıtlamak istiyorum.'' ifadelerini kullanmıştı.
KADROYA ALINMADI!
Sezon öncesi ilk hazırlık maçını Cercle Brugge ile gerçekleştiren Monaco, Henry Onyekuru'yu 25 kişilik kadroya dahil etmedi.
Bu karar Türk ve Fransız taraftarlar tarafından şaşkınlıkla karşılanırken, Monaco'nun Onyekuru'yu geri çağırma sebebi sorgulanmaya başlandı.
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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