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17 Temmuz 2020, Cuma
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'dan şaşırtan kararı!

Monaco'dan şaşırtan Henry Onyekuru kararı!

Devre arası transfer döneminde 6 aylığına 'a kiraladığı 'yu sezon bitmeden geri çağıran , ilk hazırlık maçının 25 kişilik kadrosunda Nijeryalı futbolcuya yer vermedi.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden , ocak ayında 'a kiraladığı 'yu 'in bitmesine 5 hafta kala apar topar geri çağırmıştı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Onyekuru, ''Daha fazla süre almak için Galatasaray'a gitmek istediğimi söyledim. Kulübün, Galatasaray'ın sözleşme uzatma teklifini reddedeceğini önceden biliyordum. Monaco'da kendimi kanıtlamak istiyorum.'' ifadelerini kullanmıştı.

KADROYA ALINMADI!

Sezon öncesi ilk hazırlık maçını ile gerçekleştiren Monaco, Henry Onyekuru'yu 25 kişilik kadroya dahil etmedi.

Bu karar Türk ve Fransız taraftarlar tarafından şaşkınlıkla karşılanırken, Monaco'nun Onyekuru'yu geri çağırma sebebi sorgulanmaya başlandı.

  1. 17.07.2020
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