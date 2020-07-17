Galatasaray ve Beşiktaş'ın gözdesi için flaş açıklama! "Ucuza bırakmayacağız" - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
17 Temmuz 2020, Cuma
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ve 'ın gözdesi için flaş açıklama! "Ucuza bırakmayacağız"

Galatasaray ve Beşiktaş'ın gözdesi için flaş açıklama! "Ucuza bırakmayacağız"

Darmstadt Sportif Direktörü , ve 'ın transferde gündemine aldığı Alman forvet için açıklamalarda bulunurken, "Ucuza bırakmayacağız" dedi.

Önümüzdeki sezondan itibaren uygulanacak yabancı sınırlaması nedeniyle ve , transferde yerli oyunculara yönelmişti.

Hücum bölgesine takviye planlayan iki ekip de Bundesliga 2 ekibi Darmstadt'ta forma giyen Alman forvet 'u gündemine almıştı.

Darmstadt Kulübünün sportif direktörü , Dursun'un geleceğiyle ilgili Kicker'a flaş açıklamalarda bulundu.

Corona virüsü nedeniyle piyasasının krize girdiğini ancak bu nedenle bile olsa golcü futbolcuyu düşük maliyete göndermeyeceklerini belirten Wehlmann, "Serdar'ın iki sezondur gösterdiği performans, kalitesini ortaya koyuyor. Salgın nedeniyle futbol ekonomisi daraldı ancak bu bizim Serdar'ı hediye edeceğimiz anlamına gelmiyor. Düşük teklifleri kabul etmeyeceğiz" dedi.

Serdar Dursun için Dominick Drexler örneğini veren Alman direktör, "O da aynı yaştaydı, benzer bir performansı vardı ve Kiel'den Midtjylland'a 2 milyon 500 bin euro'ya olmuştu. Serdar için kapımızı çalan kulüpler, bu transferin ucuza biteceğini sanmasın" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Darmstadt 98 formasıyla çıktığı 36 maçta 19 gol kaydeden Serdar Dursun'un 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

  1. 17.07.2020
  2. Güncelleme: 17.07.2020 19:50
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