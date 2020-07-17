Galatasaray ve Beşiktaş'ın gözdesi için flaş açıklama! "Ucuza bırakmayacağız"
Darmstadt Sportif Direktörü Carsten Wehlmann, Galatasaray ve Beşiktaş'ın transferde gündemine aldığı Türk asıllı Alman forvet Serdar Dursun için açıklamalarda bulunurken, "Ucuza bırakmayacağız" dedi.
Önümüzdeki sezondan itibaren uygulanacak yabancı sınırlaması nedeniyle Galatasaray ve Beşiktaş, transferde yerli oyunculara yönelmişti.
Hücum bölgesine takviye planlayan iki ekip de Bundesliga 2 ekibi Darmstadt'ta forma giyen Türk asıllı Alman forvet Serdar Dursun'u gündemine almıştı.
Darmstadt Kulübünün sportif direktörü Carsten Wehlmann, Dursun'un geleceğiyle ilgili Kicker'a flaş açıklamalarda bulundu.
Corona virüsü nedeniyle futbol piyasasının krize girdiğini ancak bu nedenle bile olsa golcü futbolcuyu düşük maliyete göndermeyeceklerini belirten Wehlmann, "Serdar'ın iki sezondur gösterdiği performans, kalitesini ortaya koyuyor. Salgın nedeniyle futbol ekonomisi daraldı ancak bu bizim Serdar'ı hediye edeceğimiz anlamına gelmiyor. Düşük teklifleri kabul etmeyeceğiz" dedi.
Serdar Dursun için Dominick Drexler örneğini veren Alman direktör, "O da aynı yaştaydı, benzer bir performansı vardı ve Kiel'den Midtjylland'a 2 milyon 500 bin euro'ya transfer olmuştu. Serdar için kapımızı çalan kulüpler, bu transferin ucuza biteceğini sanmasın" ifadelerini kullandı.
Bu sezon Darmstadt 98 formasıyla çıktığı 36 maçta 19 gol kaydeden Serdar Dursun'un 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
- 17.07.2020
- Güncelleme: 17.07.2020 19:50
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray ve Beşiktaş'ın gözdesi için flaş açıklama! "Ucuza bırakmayacağız" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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